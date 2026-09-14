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निकाय चुनाव नतीजे: सिरोही में भाजपा का पलड़ा भारी, केकड़ी में कांग्रेस ने मारी बाजी, जानें क्या रहे नतीजे

मंडार में निर्दलीयों का दबदबा: मंडार नगरपालिका के 20 वार्डों में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों ने 7 वार्ड जीते. कांग्रेस को 6 और भाजपा को 7 वार्डों में जीत मिली. यहां निर्दलीय किंगमेकर होंगे.

आबूरोड में और माउंट आबू में भाजपा आगे: आबूरोड नगरपालिका में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है. निर्दलीय के सहारे यहां भाजपा बोर्ड बनाने की स्थिति में है. यहां 40 वार्डों में से भाजपा को 20 और कांग्रेस को 16 वार्डों में जीत मिली, जबकि 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की. इसके उलट आबूराज (माउंट आबू) नगरपालिका के 25 वार्डों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 वार्डों पर कब्जा जमाया. कांग्रेस को 7, आरएलपी को 1 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 वार्डों में जीत मिली. यानि माउंट आबू में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया.

सिरोही/ केकड़ी : जिले की नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना पूरी होने के साथ ही सभी छह निकायों के परिणाम घोषित हो गए हैं. जिले की तीन नगरपालिकाओं आबूरोड, माउंट आबू और शिवगंज में भाजपा आगे हैं, जबकि सिरोही और पिंडवाड़ा में कांग्रेस बहुमत में है. मंडार नगरपालिका में निर्दलीय किंगमेकर होंगे. इधर, अजमेर जिले की केकड़ी नगरपालिका में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया. यह कांग्रेस नेता रघु शर्मा का क्षेत्र है.

पिंडवाड़ा में कांग्रेस, शिवगंज में भाजपा को बढ़त: यहां नगरपालिका के 25 वार्डों में कांग्रेस ने 13 वार्ड जीतकर बढ़त बनाई, जबकि भाजपा को 7 और निर्दलीयों को 5 वार्ड मिले. पिंडवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है. वहीं शिवगंज नगरपालिका के 35 वार्डों में भाजपा ने 18 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया. कांग्रेस को 14 और निर्दलीयों को 3 वार्डों में जीत मिली. इसके साथ ही शिवगंज में भाजपा का बोर्ड बनना तय हो गया है.

सिरोही में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन: सिरोही नगर परिषद के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 वार्डों में जीत दर्ज कर भारी बहुमत हासिल किया. भाजपा को 10 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 वार्डों में जीत मिली. सिरोही में कांग्रेस का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी रहा. मतगणना स्थलों पर पुलिस और प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था रही. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा. अधिकारियों की निगरानी में मतगणना प्रक्रिया पूरी कराई गई और परिणाम घोषित होने के साथ ही जिले में निकाय चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई.

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केकड़ी में कांग्रेस का दबदबा: यहां नगर पालिका चुनाव में 40 वार्डों में से 20 पर जीत दर्ज कर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, भाजपा ने 18 और आरएलपी ने 2 वार्ड जीते. मतगणना के बाद केकड़ी की सियासी तस्वीर साफ हो गई, परिणाम आते ही बोर्ड गठन को लेकर हलचल तेज हो गई, 21 सितंबर को पालिकाध्यक्ष का चुनाव होगा. वार्ड 1 से भाजपा के केदार शर्मा, 2 से अरविंद कासोटिया, 3 से कांग्रेस के पीयूष कुमार धोबी, 4 से विजयलक्ष्मी दाधीच, 5 से धन्नालाल डसाणिया, 6 से आरएलपी की सुमन देवी चौधरी जीतीं, 7 से सोनू चांडा, 8 से राजेंद्र कुमार चौधरी, 9 से मगनी देवी, 10 से मोहित वैष्णव, 11 से मुकेश शर्मा, 12 से ललित कुमार सिंधी, 13 से अभिलाषा अग्रवाल, 14 से रिंकू चौधरी, 15 से सुमन नायक, 16 से आरएलपी के राजेंद्र चौधरी विजयी रहे. 17 से 30 तक कांग्रेस का दबदबा और 31 से 40 में भाजपा आगे रही.