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सूखे की मार: सिरोही की पांच तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगा कृषि आदान-अनुदान

जयपुर: राजस्थान में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सिरोही जिले की पांच तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ फसल संवत 2083 (वर्ष 2026) में सूखे की स्थिति को देखते हुए आबूरोड, देलदर, पिण्डवाड़ा, रेवदर और सिरोही तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित करने के निर्देश दिए हैं.

अधिसूचना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि आदान-अनुदान वितरण सहित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी. राजस्व विभाग की ओर से कराए गए ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वे में इन पांचों तहसीलों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आई थी. इसके आधार पर इन्हें गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है. सरकार के इस निर्णय से खरीफ फसल में सूखे के कारण प्रभावित हुए किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा. साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और आवश्यक गतिविधियां भी शुरू की जा सकेंगी.

एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार मिलेगी राहत : सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद पांचों तहसीलों में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के निर्धारित मानकों के अनुसार राहत कार्य किए जाएंगे. इसके तहत पात्र किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरित किया जा सकेगा. सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान और किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत गतिविधियां संचालित होंगी. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए राहत प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

पहले 15 जिलों की 87 तहसीलें हो चुकी हैं सूखाग्रस्त घोषित : प्रदेश में इस मानसून सत्र के दौरान औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में करीब 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. कम वर्षा के चलते राज्य सरकार पहले ही 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है. इन 87 तहसीलों में 73 को गंभीर सूखाग्रस्त और 14 को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है. अब सिरोही जिले की पांच तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत का दायरा और बढ़ गया है. सरकार के इस फैसले से सिरोही जिले के प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान और अन्य राहत गतिविधियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.