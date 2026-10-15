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सिरोही: ऑपरेशन थिएटर में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टरों का दावा- एनेस्थीसिया देते ही आया हार्ट अटैक

सिरोही: जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे जालौर जिले के सियाणा गांव निवासी 65 वर्षीय इंद्रमल लोहार की ऑपरेशन थिएटर में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. परिजनों का आरोप है कि मामूली फ्रैक्चर के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीज को करीब 70 मिनट तक ऑपरेशन थिएटर में रखने के बाद मृत अवस्था में बाहर लाया गया. परिजनों ने सवाल किया कि इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ने पर क्या उपचार किया गया और उन्हें समय पर सूचना क्यों नहीं दी गई? वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एनेस्थीसिया देने के दौरान मरीज को हार्ट अटैक आया और उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली.

मरीज शुगर और बीपी की समस्या से पीड़ित थे: प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र महात्मा ने बताया कि मरीज को शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या थी. ऑपरेशन शुरू होने से पहले स्थानीय एनेस्थीसिया देने के लिए सुई लगाते ही उन्हें अटैक आया. चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया और आईसीयू में भी उपचार दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था: हंगामे की सूचना पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र महात्मा अन्य चिकित्सकों के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. उन्होंने परिजनों से लिखित रिपोर्ट देने को कहा तथा नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की. मृतक के बेटे श्रवण कुमार ने बताया कि इंद्रमल लोहार 11 अक्टूबर को घर की सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर गिर गए थे. हादसे में उनकी जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था. इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सिरोही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. गुरुवार सुबह करीब 11:45 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया. परिजनों के मुताबिक, दोपहर करीब 12:55 बजे जब उन्हें बाहर लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

परिजनों का आक्रोश और लापरवाही के आरोप: परिजनों को बताया गया कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के दौरान मरीज को हार्ट अटैक आया. यह जानकारी मिलने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए. मृतक के बेटों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूछा कि यदि मरीज की हालत अचानक बिगड़ी थी, तो उसे बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए? उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पहले ही स्थिति की गंभीरता का पता होता, तो वे गुजरात में इलाज करवाने पर विचार करते. परिजनों का कहना था कि कार्रवाई का आश्वासन उनके पिता को वापस नहीं ला सकता.

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