शादी की खुशियां मातम में बदलीं, आपसी विवाद में 19 वर्षीय युवक की हत्या, आरोपी फरार
शादी समारोह के दौरान हुए आपसी विवाद में गुजरात के एक 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
Published : June 9, 2026 at 9:20 AM IST
आबूरोड: सिरोही जिले में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक शादी समारोह के दौरान हुए आपसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के निचलागढ़ चौकी अंतर्गत उपलाखेज गांव में सोमवार रात को हुई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.
सदर थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान 19 वर्षीय कांति भाई के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला था और अपने पिता होजा भाई के साथ रहता था. शुरुआती जांच के मुताबिक, कांति भाई गुजरात से इस शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए उपलाखेज गांव आया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई.
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घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार हत्या के आरोपी युवकों की पहचान कर ली गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा. गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है.