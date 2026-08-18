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सिरोही: बाइक सवार दंपती को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

सिरोही पुलिस ने बाइक सवार दंपती को गिराकर पर्स और नकदी लूटने वाले पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है.

दंपती को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार
दंपती को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
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सिरोही: जिले के इसरा रोड पर दंपती के साथ हुई लूट की वारदात का सिरोही पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त 2026 की रात कृष्णगंज क्षेत्र में एक दंपती मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था. इसी दौरान इसरा से थोड़ा आगे कृष्णगंज रोड पर तीन मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात बदमाशों ने दंपती का पीछा किया और उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर नाले में गिरा दिया. इसके बाद आरोपियों ने महिला का पर्स और उसमें रखे रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वारदात के बाद पीड़ित की रिपोर्ट पर सिरोही सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी किशोर सिंह चौहान और डीएसपी मनीष चारण के सुपरविजन में थानाधिकारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई.

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पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया: एसपी के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है. पुलिस को आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है. पुलिस ने राकेश कुमार (18), निवासी दाताफली, मांडवाड़ा खालसा, आतिराम उर्फ किशनलाल (19), निवासी वास्तानजी रोड उबेरा, इसरा, तेजाराम (21), निवासी कॉलोनी के पास खोखरी खेड़ा, मांडवाड़ा खालसा, गणेशराम (23) और केसराराम (25), दोनों निवासी खोखरी खेड़ा, मांडवाड़ा खालसा को गिरफ्तार किया है.

अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ जारी: एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दंपती से लूट की वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को आरोपियों की पहचान और त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से अन्य वारदातों और लूट के माल की बरामदगी को लेकर पूछताछ की जा रही है. वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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5 ACCUSED ARRESTED
बाइक सवार दंपती के साथ लूट
सिरोही में लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार
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