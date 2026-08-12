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बड़ा खुलासा : कंचे खेलने में 15 रुपये हारने पर हुआ विवाद, 8 साल के मासूम की गला दबाकर कर दी हत्या...

पुलिस का दावा है कि विवाद के बाद आरोपी मासूम को झाड़ियों की तरफ ले गया और वहां उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी शव को झाड़ियों में छोड़कर मौके से चला गया.

कंचे के खेल के बाद झाड़ियों की ओर ले गया : पुलिस के अनुसार घटना के दिन मृतक भीमाराम खेत की ओर खेलने गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात पप्पूराम से हुई. दोनों पहले से कंचे खेलते थे और घटना वाले दिन भी उनके बीच कंचे का खेल हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि खेल के दौरान भीमाराम ने करीब 15 रुपये जीत लिए थे. इसी रकम को लेकर आरोपी नाराज हो गया.

सिरोही: जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार कंचे के खेल में जीते महज 15 रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने मासूम की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी की पहचान पप्पूराम पुत्र कालूराम, निवासी भोजानाड़ी, थाना रोहिड़ा के रूप में की है.

झाड़ियों में छिप गया आरोपी : पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी जब झाड़ियों से बाहर आया तो गांव के मोती काका की नजर उस पर पड़ गई. उन्हें देखकर आरोपी दोबारा झाड़ियों में छिप गया. उनके वहां से चले जाने के बाद आरोपी झाड़ियों से निकलकर अपने घर चला गया. उधर, बच्चे के पिता लाडूराम बेटे की तलाश में जुटे रहे. काफी तलाश के बाद बच्चे का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू की गई.

पोस्टमार्टम और साक्ष्यों से खुला हत्या का राज : पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और पूछताछ के दौरान पप्पूराम से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस टीम ने तेजी से सुलझाया मामला : पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान और वृत्ताधिकारी पिंडवाड़ा भंवरलाल चौधरी के सुपरविजन में कार्रवाई की गई. थानाधिकारी ओमकरण के नेतृत्व में रोहिड़ा थाना पुलिस टीम ने जांच करते हुए आरोपी तक पहुंच कर मामले का खुलासा किया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं एवं साक्ष्यों की भी जांच जारी है.