Sirohi Crime : ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार
रुपये के विवाद में गला घोंटकर हत्या का आरोप. जानिए पूरा मामला...
Published : August 17, 2026 at 5:08 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड रीको ग्रोथ सेंटर मावल के फेज-2 में 15 अगस्त की रात हुई ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने रुपये के विवाद को लेकर चाय-नाश्ते की दुकान संचालक शक्ति सिंह राजपूत की हत्या की और शव को नाली में फेंककर फरार हो गया था.
जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र राठौड़ के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान और आबूराज वृत्ताधिकारी बृजेश कुमार के सुपरविजन में रीको थाना अधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और एफएसएल टीम से भी जांच करवाई. घटनास्थल, हाईवे सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. साथ ही तकनीकी डाटा का विश्लेषण और संदिग्धों से पूछताछ की गई.
थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि आरोपी इन्द्रजीत यादव (40) निवासी गांव उजिखोर, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर, उत्तरप्रदेश, मावल स्थित ओम ज्योति फैक्ट्री में मजदूरी करता है. 15 अगस्त की रात करीब 8 से 9 बजे वह शक्ति सिंह की दुकान पर सामान लेने गया था. इसी दौरान दोनों के बीच रुपये को लेकर विवाद हो गया. पुलिस के मुताबिक विवाद बढ़ने पर इन्द्रजीत ने शक्ति सिंह के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को नाली में फेंककर मौके से फरार हो गया.
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वारदात के बाद आरोपी आबूरोड रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से फरार होकर दिल्ली चला गया. पुलिस टीम ने लगातार आरोपी का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन दिल्ली में ट्रैस की. इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी दिल्ली के सहयोग से आरोपी इन्द्रजीत यादव को दिल्ली से दस्तयाब कर आबूरोड लाया गया. पूछताछ में आरोपी द्वारा वारदात करना स्वीकार किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में पुलिस का अग्रिम अनुसंधान जारी है.