आबूरोड में एक करोड़ की 20 किलो अफीम बरामद, मिनी ट्रक से गुजरात ले जाई जा रही थी, चालक गिरफ्तार
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर तस्करी के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
Published : October 30, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:27 PM IST
आबूरोड (सिरोही): जिले की आबूरोड रीको पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 20 किलो 696 ग्राम अफीम बरामद की है. पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर मिनी ट्रक जब्त किया है. अफीम की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ ने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत आबूरोड रीको थाना पुलिस ने मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने मिनी ट्रक को रुकवाकर नियमानुसार चेकिंग की. ट्रक की केबिन में रखे एक बैग की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई. पुलिस ने वजन करवाया तो कुल 20 किलो 696 ग्राम अफीम मिली.
पढ़ें: ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार में छुपाकर ले जा रहा था 50 लाख की अफीम, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर तस्कर को पकड़ा
पुलिस ने रतलाम मध्यप्रदेश के ट्रक चालक महादेव प्रजापत (24) को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इस अफीम को मध्यप्रदेश के नीमच से लाकर गुजरात के सिद्धपुर में सप्लाई करने जा रहा था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस अधीक्षक डॉ राठौड़ ने बताया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से लगातार नाकाबंदी और गश्त की जा रही है. इसी दौरान मावल चौकी पर कार्रवाई करते हुए मिनी ट्रक से 20 किलो 696 ग्राम अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जब्त मादक पदार्थ की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर तस्करी के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
पढ़ें: राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: 20 दिन में 1624 हार्डकोर बदमाश पकड़े, NDPS के 848 मामलों में 1158 तस्कर गिरफ्तार
कार्रवाई में यह पुलिस टीम रही शामिल: इस कार्रवाई में आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत, एएसआई भवानीसिंह, कांस्टेबल बाबूसिंह, दिलीपसिंह, ओमप्रकाश, मालदेव की विशेष भूमिका रही. अब पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम कहां से लाई गई और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं.
यह भी पढ़ें: ऑपरेशन मारामन : 25 हजार रुपए का इनामी तस्कर चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार, गठन के एक साल में ANTF की 'सेंचुरी'...
यह भी पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ का 18 क्विंटल गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार
पढ़ें: एएनटीएफ की हैट्रिक: नागौर में 1.62 करोड़ की एमडी पकड़ी, जयपुर–जोधपुर से 2 इनामी तस्कर दबोचे