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आबूरोड में एक करोड़ की 20 किलो अफीम बरामद, मिनी ट्रक से गुजरात ले जाई जा रही थी, चालक गिरफ्तार

जब्त माल के साथ पुलिस ( ETV Bharat Sirohi )

आबूरोड (सिरोही): जिले की आबूरोड रीको पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 20 किलो 696 ग्राम अफीम बरामद की है. पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर मिनी ट्रक जब्त किया है. अफीम की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.