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बिंदल का दबदबा कायम, विनय और हर्षवर्धन के गढ़ में भाजपा का परचम

बिंदल की रणनीति के आगे पस्त हुई कांग्रेस. अपनों के गढ़ में हारे विनय कुमार और हर्षवर्धन चौहान.

हिमाचल जिला परिषद चुनाव
हिमाचल जिला परिषद चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 6:29 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से अब तक आए जिला परिषद के चुनाव परिणामों ने प्रदेश की राजनीति को बड़े संकेत दिए हैं. अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले आए इन नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दलों के लिए जमीनी स्तर की लड़ाई अब और तेज होने वाली है. खास बात यह रही कि जिला परिषद चुनावों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.

सिरमौर जिला की राजनीति लंबे समय से प्रदेश स्तर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. यही कारण है कि इस बार जिला परिषद चुनावों में सभी राजनीतिक दलों की नजरें उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से टिकी हुई थीं, जहां प्रदेश के बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी. घोषित परिणामों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का प्रदर्शन पार्टी के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के गृह विधानसभा क्षेत्र नाहन में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने दोनों जिला परिषद सीटों पर जीत दर्ज कर यह संदेश दिया है कि क्षेत्र में संगठन की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है. त्रिलोकपुर जिला परिषद सीट से प्रोमिला देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1090 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की.

नाहन की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत

वहीं, बनकला जिला परिषद सीट पर भाजपा समर्थित अंकिता शर्मा ने बेहद कड़े मुकाबले में 261 मतों के अंतर से विजय हासिल की. बनकला सीट का मुकाबला अंतिम चरण तक रोमांचक बना रहा, लेकिन अंततः भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत दर्ज करने में सफल रही. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नाहन क्षेत्र में दोनों सीटों पर जीत डॉ. राजीव बिंदल की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का परिणाम है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में बीजेपी ने लहराया झंडा

दूसरी ओर सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के गृह विधानसभा क्षेत्र श्री रेणुका जी से आए परिणामों की हो रही है. कांग्रेस का मजबूत प्रभाव क्षेत्र माने जाने वाले इस इलाके में भाजपा ने जिला परिषद की तीनों सीटों पर कब्जा कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. नौहराधार जिला परिषद वार्ड से भाजपा प्रत्याशी हंसराज ने कांग्रेस प्रत्याशी राम किशन को 4872 मतों के भारी अंतर से पराजित किया. इस सीट पर मिली बड़ी जीत को भाजपा की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में गिना जा रहा है.वहीं दाना घाटो जिला परिषद वार्ड में भाजपा की अंकिता ठाकुर ने 3220 मतों के अंतर से जीत दर्ज की. यह मुकाबला चुनाव प्रचार के दौरान पूरे जिला में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यहां चुनावी मैदान में परिवार के सदस्य आमने-सामने थे. अंकिता ठाकुर ने अपनी ही दादी को हराकर जीत हासिल की, जिसके चलते यह सीट पूरे चुनाव में सुर्खियों में रही. ददाहू जिला परिषद वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी शिवानी ने लगभग 1600 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर भाजपा को तीसरी सफलता दिलाई. तीनों सीटों पर जीत के साथ भाजपा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में क्लीन स्वीप कर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

विनय कुमार
विनय कुमार (FILE PHOTO)

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान को भी झटका

उधर प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह विधानसभा क्षेत्र शिलाई में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने शानदार प्रदर्शन कर कांग्रेस को झटका दिया है. शिलाई की चार जिला परिषद सीटों में से तीन के परिणाम घोषित हो चुके हैं और तीनों सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं. वार्ड नंबर-3 रास्त से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता ने 11723 मत प्राप्त कर कांग्रेस समर्थित तारा देवी को 2411 मतों के अंतर से हराया. वार्ड नंबर-4 शिलाई से भाजपा की इंदु ने 10127 मत हासिल कर कांग्रेस समर्थित चंद्रकला को 774 मतों के अंतर से पराजित किया. इसी क्रम में वार्ड नंबर-5 टटियाना से भाजपा प्रत्याशी बलबीर सिंह ने 10548 मत प्राप्त कर कांग्रेस समर्थित रमेश चंद्र को 3162 मतों के बड़े अंतर से हराया. शिलाई की एक सीट का परिणाम अभी घोषित होना बाकी है, लेकिन अब तक के परिणामों ने क्षेत्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान
कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (FILE PHOTO)

कांग्रेस के लिए चिंतन का समय

राजनीतिक दृष्टि से इन परिणामों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह चुनाव प्रदेश के तीन बड़े नेताओं के गृह विधानसभा क्षेत्रों में लड़े गए थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन संगठन की मजबूती को दर्शाता है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के क्षेत्रों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की सफलता कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय मानी जा रही है. हालांकि पंचायती राज चुनावों को सीधे विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिणामों ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठनात्मक ताकत की तस्वीर जरूर सामने रख दी है. भाजपा इन परिणामों को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के बढ़ते विश्वास के रूप में देख रही है, जबकि कांग्रेस के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की चुनौती खड़ी हो गई है.

फिलहाल इतना तय है कि सिरमौर से निकले इन चुनावी नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. पंचायत चुनावों के माध्यम से जनता ने जो संदेश दिया है, उसे सभी राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से समझने और आगामी रणनीति तय करने में जुट गए हैं. 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन सिरमौर की धरती से निकले इन संकेतों ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है.

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