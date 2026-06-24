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हिमाचल में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, महमूद अली के ड्रग सिंडिकेट की 4.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एसटीएफ और जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट के मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त.

4.41 करोड़ की संपत्ति जब्त
4.41 करोड़ की संपत्ति जब्त (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में नशा कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सिरमौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े आरोपी महमूद अली और उसके सहयोगियों की करीब 4.41 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है और इसे प्रदेश में नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर अब तक की बड़ी चोट माना जा रहा है.

जांच में सामने आया है कि आरोपियों की पिछले छह वर्षों की कुल वैध आय 72.58 लाख रुपये रही, जबकि उनके नाम और परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का मूल्य 4.41 करोड़ रुपये से अधिक पाया गया. इस भारी अंतर ने जांच एजेंसियों को स्पष्ट संकेत दिया कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया.

12 वाहन, ट्रक और तीन मकान जब्त

एसटीएफ और सिरमौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी से जुड़े 12 छोटे वाहन, एक ट्रक और तीन मकानों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया है. संपत्ति जब्ती का मामला अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है, जहां स्थायी जब्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मुख्य आरोपी महमूद अली को फिलहाल पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मॉडर्न सेंट्रल जेल नाहन में निरुद्ध किया गया है. उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं.

मुखौटा कंपनियों के जरिए सफेद किया जा रहा था काला धन

वित्तीय जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ड्रग सिंडिकेट कथित तौर पर "बुलबुल ट्रांसपोर्ट कंपनी" और "बुलबुल फ्रूट सप्लायर" जैसी फर्मों का इस्तेमाल अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए कर रहा था. जांच एजेंसियों का मानना है कि इन संस्थाओं के माध्यम से नशा तस्करी से अर्जित धन को व्यवस्थित रूप से खपाया जा रहा था. पुलिस विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि अब फोकस केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को भी खत्म करने पर है. इसी रणनीति के तहत अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जा रहा है, ताकि नशा कारोबार की जड़ पर प्रहार किया जा सके.

एंटी-चिट्टा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए "चिट्टा मुक्त हिमाचल" अभियान के तहत एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार संयुक्त कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी 112 नंबर या नजदीकी पुलिस थाने में दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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