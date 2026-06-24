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हिमाचल में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, महमूद अली के ड्रग सिंडिकेट की 4.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में नशा कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सिरमौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े आरोपी महमूद अली और उसके सहयोगियों की करीब 4.41 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है और इसे प्रदेश में नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर अब तक की बड़ी चोट माना जा रहा है.

जांच में सामने आया है कि आरोपियों की पिछले छह वर्षों की कुल वैध आय 72.58 लाख रुपये रही, जबकि उनके नाम और परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का मूल्य 4.41 करोड़ रुपये से अधिक पाया गया. इस भारी अंतर ने जांच एजेंसियों को स्पष्ट संकेत दिया कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया.

12 वाहन, ट्रक और तीन मकान जब्त

एसटीएफ और सिरमौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी से जुड़े 12 छोटे वाहन, एक ट्रक और तीन मकानों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया है. संपत्ति जब्ती का मामला अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है, जहां स्थायी जब्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मुख्य आरोपी महमूद अली को फिलहाल पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मॉडर्न सेंट्रल जेल नाहन में निरुद्ध किया गया है. उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं.

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