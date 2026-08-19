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हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में डॉक्टर्स के सभी पद खाली, एक माह से मरीज परेशान

मेडिकल कॉलेज नाहन में रेडियोलॉजी सेवाएं ठप हैं. सभी स्वीकृत 8 पद खाली रहने के कारण मरीज परेशान.

उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज
उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:57 AM IST

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सिरमौर: जिला सिरमौर के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य संस्थान डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में रेडियोलॉजी सेवाओं को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. पिछले करीब एक महीने से विभाग में कोई रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है. इसका असर उन मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें बीमारी की पहचान और उपचार के लिए रेडियोलॉजी जांच की जरूरत पड़ती है.

रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण विभाग की विशेषज्ञ सेवाओं पर फिलहाल ताला लगा हुआ है. स्थिति का गंभीर पहलू यह भी है कि अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा जारी है और मरीजों के एक्स-रे किए जा रहे हैं, लेकिन इन जांचों का विशेषज्ञ स्तर पर चिकित्सकीय आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है. यानी जांच की तस्वीर तो तैयार हो रही है, लेकिन उसे विशेषज्ञ की नजर से पढ़कर चिकित्सकीय निष्कर्ष देने वाला डॉक्टर विभाग में उपलब्ध नहीं है.

पिछले करीब एक महीने से रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है. अस्पताल में एक्स-रे किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेषज्ञ स्तर पर पढ़ने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है.-डॉ. संगीत ढिल्लों, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज नाहन

मरीजों के लिए बढ़ी परेशानी

नाहन मेडिकल कॉलेज में सिरमौर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. सरकारी संस्थान होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों की निर्भरता भी इस अस्पताल पर रहती है. ऐसे में रेडियोलॉजी से जुड़ी विशेषज्ञ सेवा का प्रभावित होना सीधे तौर पर मरीजों की परेशानी बढ़ाता है. एक्स-रे के अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और अन्य रेडियोलॉजी जांच भी मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जांच के परिणामों का विशेषज्ञ स्तर पर आकलन होने के बाद ही चिकित्सक आगे के उपचार की दिशा तय करते हैं.

निजी अस्पतालों में महंगी जांच, मरीजों की जेब पर बढ़ा बोझ

रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों को रेडियोलॉजी संबंधी जांच और रिपोर्ट के लिए निजी अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सेंटरों का रुख करना पड़ रहा है. सरकारी अस्पताल में कम खर्च में उपचार की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को बाहर महंगी जांच करवानी पड़ रही है. सिरमौर के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह परेशानी और गंभीर हो जाती है. जांच की भारी फीस के साथ आने-जाने का खर्च भी मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी संस्थानों में होने वाला यह अतिरिक्त खर्च बड़ी परेशानी बन गया है.

जारी किया गया भर्ती का विज्ञापन

प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी का असर अकेले नाहन मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है. प्रदेश के कुछ अन्य अस्पतालों में भी रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते रेडियोलॉजी सेवाएं प्रभावित होने की जानकारी है. इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं. रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए लाखों रुपए के वेतन पर विज्ञापन जारी किया गया है. इसके बावजूद अभी तक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है. ऐसे में आकर्षक वेतन की पेशकश के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध न होना प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की गंभीरता को दर्शाता है.

आठ पद स्वीकृत, सभी खाली

जानकारी के अनुसार नाहन मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में कुल 8 पद स्वीकृत हैं. इनमें 5 सीनियर रेजिडेंट, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर-कम-एचओडी का पद शामिल है. सभी 8 पद वर्तमान में खाली पड़े हैं. प्रोफेसर एवं एचओडी डॉ. दिनेश शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग में डॉक्टर की कमी और बढ़ गई. इससे पहले दो रेडियोलॉजिस्ट नौकरी छोड़ चुके हैं, जबकि एक चिकित्सक का हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए स्थानांतरण हो चुका है.

मरीजों का सवाल, कब मिलेगी पूरी सुविधा?

नाहन मेडिकल कॉलेज सिरमौर की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों की उम्मीद रहती है कि उन्हें एक ही सरकारी संस्थान में जांच से लेकर विशेषज्ञ परामर्श और उपचार तक की सुविधा मिल सके. मरीजों के साथ आए आकाश, रमा, विशाल, कुलदीप, राजेश और प्रीति ने कहा कि रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है. उनका कहना है कि एक्स-रे करवाने के बाद उसकी विशेषज्ञ रिपोर्ट उपचार की अगली प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी होती है, लेकिन यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है. तीमारदारों ने बताया कि रेडियोलॉजी से जुड़ी जांच के लिए बाहर का रुख करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि मेडिकल कॉलेज में जल्द रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए, ताकि मरीजों को जांच और उपचार के लिए निजी संस्थानों का सहारा न लेना पड़े.

सरकार को भेजी गई जानकारी : प्रिंसिपल

मेडिकल कॉलेज नाहन की प्रिंसिपल डॉ. संगीत ढिल्लों ने कहा कि 'रेडियोलॉजिस्ट की कमी के संबंध में सरकार को जानकारी भेजी जा चुकी है और रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया गया है. सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं.'

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