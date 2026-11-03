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हिमाचल में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, 10 हजार की रिश्वत लेते फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गिरफ्तार

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया आरओ ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भगानी फॉरेस्ट रेंज में तैनात आरओ सुमंत को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है यमुना नदी से रेत उठाने के मामले में दो ट्रैक्टर्स को कार्रवाई से बचाने के एवज में आरओ ने रिश्वत की मांग की थी.

शिकायतकर्ताओं ने इसकी सूचना विजिलेंस को दी. मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने पांवटा साहिब में जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. यह कार्रवाई डीएसपी जिला सिरमौर विजिलेंस रमाकांत ठाकुर की अगुवाई में की गई.