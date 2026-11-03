हिमाचल में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, 10 हजार की रिश्वत लेते फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गिरफ्तार
विजिलेंस ने भगानी फॉरेस्ट रेंज के आरओ को किया गिरफ्तार. आरोपी के खलाफ मामला दर्ज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:48 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भगानी फॉरेस्ट रेंज में तैनात आरओ सुमंत को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है यमुना नदी से रेत उठाने के मामले में दो ट्रैक्टर्स को कार्रवाई से बचाने के एवज में आरओ ने रिश्वत की मांग की थी.
शिकायतकर्ताओं ने इसकी सूचना विजिलेंस को दी. मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने पांवटा साहिब में जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. यह कार्रवाई डीएसपी जिला सिरमौर विजिलेंस रमाकांत ठाकुर की अगुवाई में की गई.
मामले में भगानी निवासी इकराम पुत्र इकबाल ने विजिलेंस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ता पेशे से मजदूर है. उसके अनुसार, भगानी फॉरेस्ट रेंज में तैनात आरओ सुमंत ने उसके बहनोई जुल्फान को यमुना नदी से रेत उठाने के मामले में दो ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी दी थी. आरोप है कि ट्रैक्टरों को जब्त करने की कार्रवाई से बचाने के एवज में अधिकारी ने 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की जानकारी विजिलेंस को दी.
शिकायत मिलते ही विजिलेंस ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने मामले की पुष्टि और आगामी कार्रवाई के लिए योजना तैयार की. मंगलवार, 3 नवंबर को इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने पांवटा साहिब में ट्रैप लगाया. निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता के माध्यम से आरोपी तक रिश्वत की रकम पहुंचाई गई. जैसे ही आरोपी ने 10 हजार रुपये स्वीकार किए, पहले से मुस्तैद विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान डीएसपी जिला सिरमौर विजिलेंस रमाकांत ठाकुर की टीम मौजूद रही.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
विजिलेंस थाना नाहन में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. एसपी विजिलेंस दक्षिण रेंज एनके शर्मा ने बताया कि '3 नवंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ट्रैप कार्रवाई सफल रही है और मामले की आगामी जांच जारी है. विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर क्षेत्र में चर्चा है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.'
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