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हिमाचल में नदी में फंसे बुजुर्ग को MI-17 से एयरलिफ्ट किया गया, युवक को भी सुरक्षित निकाला

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. नाहन विकासखंड की बर्मा पापड़ी पंचायत में रूण नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में फंसे बुजुर्ग बनारसी दास को सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया. वहीं, बुजुर्ग को बचाने के लिए नदी में उतरा युवक अंशुल भी कई घंटे तक नदी के बीच फंसा रहा, जिसे बाद में रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बुजुर्ग को बचाने नदी में उतरा युवक भी फंसा

जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम रूण नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया और बर्मा पापड़ी निवासी बनारसी दास नदी के बीच फंस गए. सूचना मिलते ही प्रशासन, दमकल विभाग और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा. नदी का बहाव इतना तेज था कि सीधे रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था. इसी दौरान गांव का एक युवक अंशुल, जो जल शक्ति विभाग में कार्यरत बताया जा रहा है, बुजुर्ग की मदद के लिए नदी में उतर गया. हालांकि तेज बहाव के चलते वह भी नदी के बीच फंस गया. दोनों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने ड्रोन की मदद से रस्सी पहुंचाने समेत कई प्रयास किए.

मुख्यमंत्री से संपर्क के बाद सेना से मांगी मदद

नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से संपर्क किया गया. इसके बाद सेना से सहायता मांगी गई और सहारनपुर से एमआई-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा. विधायक के मुताबिक रेस्क्यू के समय अंधेरा हो चुका था, लेकिन हेलीकॉप्टर रात में भी रेस्क्यू उड़ान भरने में सक्षम था. बुजुर्ग को सुरक्षित निकाल लिया गया है और युवक अंशुल को भी रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

8:15 बजे बुजुर्ग को किया गया एयरलिफ्ट