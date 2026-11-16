स्कूल देरी से पहुंचने पर अध्यापक निलंबित, ग्रामीणों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई
पारवा ल्वागो प्राथमिक पाठशाला का मामला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ग्रामीणों के विरोध का वीडियो.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:02 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सखौली पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला पारवा ल्वागो में अध्यापक के देरी से स्कूल पहुंचने के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. ग्रामीणों और अभिभावकों की शिकायत के बाद विभाग ने संबंधित अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान अध्यापक का मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय रोनहाट निर्धारित किया गया है.
यह मामला 13 नवंबर को उस समय सामने आया था, जब स्कूल में अध्यापक के समय पर नहीं पहुंचने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया था. इस दौरान ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि स्कूल में शिक्षकों की अनियमितता के कारण वहां पढ़ने वाले 13 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
ग्रामीण नारायण सिंह, नरेश कुमार, सुनील कुमार, अशोक कुमार, अजय कुमार, संदीप कुमार, अमित कुमार, दया राम, बस्ती राम, विनोद कुमार, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह और कुंदन सिंह ने बताया कि जब वे स्कूल पहुंचे तो वहां दोनों अध्यापक मौजूद नहीं थे और केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही स्कूल में था. ग्रामीणों का आरोप था कि अध्यापक अक्सर देरी से स्कूल पहुंचते हैं और कई बार बच्चों को पूरा दिन बिना पढ़ाई के बिताना पड़ता है.
ग्रामीणों ने यह भी कहा था कि स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब और वंचित परिवारों से संबंधित हैं. ऐसे में शिक्षकों की अनियमितता का सीधा असर बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर पड़ रहा है. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की थी.
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पर भी दर्ज हुई थीं शिकायतें
मामले को लेकर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पर भी दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाई गई थीं. इसके बाद शिक्षा विभाग ने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी. विभागीय जानकारी के अनुसार, स्कूल में दो अध्यापक कार्यरत हैं. इनमें से एक अध्यापक संबंधित दिन खंड स्तरीय बाल मेले में भाग लेने के लिए सतौन गए हुए थे, जबकि दूसरे अध्यापक पर ग्रामीणों और अभिभावकों ने देरी से स्कूल पहुंचने का आरोप लगाया था.
जांच के बाद होगी आगामी विभागीय कार्रवाई
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने बताया, "खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय रोनहाट रखा गया है. मामले की विस्तृत जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. जांच अधिकारी से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगामी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी".
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