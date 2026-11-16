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स्कूल देरी से पहुंचने पर अध्यापक निलंबित, ग्रामीणों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई

देरी से पहुंचने स्कूल पर शिक्षक सस्पेंड ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सखौली पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला पारवा ल्वागो में अध्यापक के देरी से स्कूल पहुंचने के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. ग्रामीणों और अभिभावकों की शिकायत के बाद विभाग ने संबंधित अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान अध्यापक का मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय रोनहाट निर्धारित किया गया है.

यह मामला 13 नवंबर को उस समय सामने आया था, जब स्कूल में अध्यापक के समय पर नहीं पहुंचने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया था. इस दौरान ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि स्कूल में शिक्षकों की अनियमितता के कारण वहां पढ़ने वाले 13 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.