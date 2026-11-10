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चलती बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की संदिग्ध मौत, 8 घंटे बाद हेलमेट में मिली गोली, जांच में जुटी पुलिस

सिरमौर व्यक्ति की संदिग्ध मौत ( ANI )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 55 वर्षीय खजान सिंह निवासी जामू कोटी (रेणुका जी) के रूप में हुई है. घटना के करीब आठ घंटे बाद बाइक चालक के हेलमेट में गोली का निशान और उसके अंदर गोली मिलने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और उलझ गया है. हालांकि, खजान सिंह की मौत गोली लगने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 7 बजे खजान सिंह अपने चचेरे भाई रविंद्र (31) के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे. दोनों शिलाई उपमंडल की कोटी उतरो पंचायत के एक गांव में मेहमाननवाजी के लिए गए थे. बाइक रविंद्र चला रहा था और खजान सिंह पीछे बैठे थे. बताया जा रहा है कि आवत गांव के आसपास रास्ते में रविंद्र को महसूस हुआ कि पीछे बैठे खजान सिंह अचानक अचेत हो गए हैं. कुछ ही देर बाद वह बाइक से नीचे गिर पड़े.