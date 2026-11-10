चलती बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की संदिग्ध मौत, 8 घंटे बाद हेलमेट में मिली गोली, जांच में जुटी पुलिस
शिलाई उपमंडल में सुबह बाइक से गिरकर अचेत हुए थे 55 वर्षीय खजान सिंह, चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते समय तोड़ा दम. आशु वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:30 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 55 वर्षीय खजान सिंह निवासी जामू कोटी (रेणुका जी) के रूप में हुई है. घटना के करीब आठ घंटे बाद बाइक चालक के हेलमेट में गोली का निशान और उसके अंदर गोली मिलने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और उलझ गया है. हालांकि, खजान सिंह की मौत गोली लगने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 7 बजे खजान सिंह अपने चचेरे भाई रविंद्र (31) के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे. दोनों शिलाई उपमंडल की कोटी उतरो पंचायत के एक गांव में मेहमाननवाजी के लिए गए थे. बाइक रविंद्र चला रहा था और खजान सिंह पीछे बैठे थे. बताया जा रहा है कि आवत गांव के आसपास रास्ते में रविंद्र को महसूस हुआ कि पीछे बैठे खजान सिंह अचानक अचेत हो गए हैं. कुछ ही देर बाद वह बाइक से नीचे गिर पड़े.
घटना के समय रविंद्र को गोली चलने की आवाज सुनाई देने या खजान सिंह को गोली लगने का कोई आभास नहीं हुआ. शुरुआत में परिजनों और साथ मौजूद लोगों ने चोट लगने की वजह पत्थर लगना समझा. इसके बाद खजान सिंह को उपचार के लिए पांवटा साहिब अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन उन्होंने पीजीआई पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया. बाद में शव को नाहन मेडिकल कॉलेज लाया गया.
हेलमेट में गोली मिलने के बाद बदला घटनाक्रम
इस मामले में नया पहलू उस समय सामने आया, जब शाम करीब 4 बजे रविंद्र ने अपना हेलमेट देखा. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हेलमेट पर गोली का निशान दिखाई दिया और उसके अंदर से एक गोली भी मिली. इसके बाद सुबह हुई घटना को लेकर गोली लगने की आशंका जताई गई और पुलिस को सूचना दी गई.
प्रारंभिक जानकारी में यह भी आशंका जताई जा रही है कि गोली पहले खजान सिंह को लगी और उसके बाद हेलमेट तक पहुंची. हालांकि, इस घटनाक्रम और गोली लगने की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. सूचना मिलने के बाद नाहन से अतिरिक्त थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शाम करीब सवा 6 बजे रविंद्र के बयान दर्ज किए गए.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण
पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया, "फिलहाल व्यक्ति की मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि खजान सिंह की मौत गोली लगने से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस के सामने यह पता लगाना अहम है कि हेलमेट में मिली गोली का घटना से क्या संबंध है और खजान सिंह की मौत किन परिस्थितियों में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही इस रहस्यमयी घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी".
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