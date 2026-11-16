हिमाचल में दर्दनाक घटना: भाई की मौत के कुछ घंटों बाद बहन ने भी तोड़ा दम, एक ही श्मशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार
सिरमौर में भाई-बहन की मौत से पसरा मातम. 14 नवंबर को भाई और 15 नवंबर को बहन का किया गया अंतिम संस्कार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:56 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई एक दुखद घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया है. नाहन विधानसभा क्षेत्र की धौलाकुआं पंचायत के भारापुर गांव में एक ही परिवार के दो सदस्यों की कुछ घंटों के अंतराल में मौत हो गई. पहले 70 वर्षीय दिलीप सिंह का निधन हुआ और इसके बाद अपने भाई को अंतिम बार देखने मायके पहुंची उनकी 53 वर्षीय बहन कमलेश देवी की भी जान चली गई. इस घटना के बाद परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक का माहौल है.
जानकारी के अनुसार भारापुर निवासी दिलीप सिंह की भैया दूज के तीसरे दिन एक शादी समारोह में अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दिलीप सिंह पूर्व बीडीसी सदस्य टेकचंद कश्यप के पिता थे.
भाई के निधन की सूचना मिलने पर उनकी बहन कमलेश देवी अपने मायके भारापुर पहुंचीं. बताया जा रहा है कि भाई का पार्थिव शरीर देखने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उनके सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद परिजन उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल ले गए. वहां चिकित्सकों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार कमलेश देवी के हृदय में पहले भी स्टेंट डाला गया था.
तीन दिन पहले ही मनाया था भैया दूज
इस घटना का एक भावुक पहलू यह भी है कि कमलेश देवी महज तीन दिन पहले ही भैया दूज मनाने अपने मायके आई थीं. इस दौरान उन्होंने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना की थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि त्योहार के कुछ ही दिन बाद परिवार को ऐसा दुख झेलना पड़ेगा.
अलग-अलग दिन हुआ अंतिम संस्कार, जगह एक ही
दिलीप सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार 14 नवंबर की शाम को किया गया, जबकि उनकी बहन कमलेश देवी का अंतिम संस्कार रविवार 15 नवंबर को दोपहर में हुआ. दोनों भाई-बहन को गांव के एक ही श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी गई.
ग्राम पंचायत धौलाकुआं के प्रधान मलकीत चौधरी ने बताया, "भाई की मृत्यु के बाद बहन की भी मौत हो गई. इस दुखद घटना से पूरा भारापुर गांव शोक में डूबा हुआ है".
ये भी पढ़ें: हरियाणा-ओडिशा के पर्यटकों को मणिकर्ण ले जा रहा टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़का, ड्राइवर सहित 12 लोग घायल