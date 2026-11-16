ETV Bharat / state

हिमाचल में दर्दनाक घटना: भाई की मौत के कुछ घंटों बाद बहन ने भी तोड़ा दम, एक ही श्मशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार

सिरमौर में भाई-बहन की मौत ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई एक दुखद घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया है. नाहन विधानसभा क्षेत्र की धौलाकुआं पंचायत के भारापुर गांव में एक ही परिवार के दो सदस्यों की कुछ घंटों के अंतराल में मौत हो गई. पहले 70 वर्षीय दिलीप सिंह का निधन हुआ और इसके बाद अपने भाई को अंतिम बार देखने मायके पहुंची उनकी 53 वर्षीय बहन कमलेश देवी की भी जान चली गई. इस घटना के बाद परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के अनुसार भारापुर निवासी दिलीप सिंह की भैया दूज के तीसरे दिन एक शादी समारोह में अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दिलीप सिंह पूर्व बीडीसी सदस्य टेकचंद कश्यप के पिता थे.