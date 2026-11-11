शिलाई गोलीकांड में नया खुलासा: पोस्टमार्टम ने बताई मौत की वजह, अब फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज
सिरमौर जिले के शिलाई में बीते दिन चलती बाइक से गिरकर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ मौत का खुलासा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:37 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खजान सिंह की मौत गोली लगने से होने की पुष्टि हुई है. वहीं, मामले की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. मृतक के भाई ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाकर हत्या किए जाने का संदेह जताया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की आशंका नहीं दिख रही है और शिकार के दौरान चलाई गई गोली लगने के एंगल से भी जांच की जा रही है.
धमाके जैसी आवाज सुनते ही बाइक से नीचे गिर गए खजान सिंह
पुलिस के अनुसार 10 नवंबर को रविंद्र सिंह अपने भाई खजान सिंह के साथ मोटरसाइकिल नंबर (HP71A-4396) पर सवार होकर गांव चांदपुर धार से घर लौट रहा था. सुबह करीब 7:20 बजे कोटी उतरोऊ मोड़ के पास रविंद्र सिंह को धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. इसी दौरान बाइक के पीछे बैठे खजान सिंह अचानक नीचे गिर गए. रविंद्र सिंह ने अपने भाई को सड़क से नीचे घायल अवस्था में पाया. उनके माथे से खून निकल रहा था. इसके बाद स्थानीय परिजनों की सहायता से उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया. यहां से चिकित्सकों ने उन्हें आगामी उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.
हेलमेट में छेद और अंदर मिली धातु की गोली
घर पहुंचने के बाद रविंद्र सिंह ने जब अपने हेलमेट की जांच की तो उसके पिछले हिस्से में छेद मिला. हेलमेट के अंदर से चांदी रंग की धातु की एक गोली भी बरामद हुई. इसके अलावा रविंद्र सिंह के सिर और पीठ पर भी चोटें पाई गईं. इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसके भाई खजान सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई है.
भाई ने जताया अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने का संदेह
रविंद्र सिंह ने पुलिस को दिए बयान में संदेह जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाकर उसके भाई खजान सिंह की हत्या की है और उसे भी गोली लगने से चोटें आई हैं. पुलिस ने रविंद्र सिंह के बयान के आधार पर पुलिस थाना शिलाई में मामला दर्ज कर आगामी अन्वेषण शुरू कर दिया है.
पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि
बुधवार को खजान सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें गोली लगने से मौत होने की पुष्टि हुई. इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर भी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे. टीम ने घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. फॉरेंसिक टीम वीरवार को भी मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए जांच आगे बढ़ाएगी.
शिकार के दौरान चली गोली लगने के एंगल से भी जांच़
पुलिस की शुरुआती जांच में फिलहाल यह मामला हत्या का प्रतीत नहीं हो रहा है. जांच के दौरान सामने आया है कि जिस स्थान पर बाइक सवार दोनों भाई मौजूद थे, वहां उनके आसपास या आगे-पीछे कोई अन्य व्यक्ति नहीं था. ऐसे में यह आशंका भी जांच के दायरे में है कि क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा शिकार के उद्देश्य से चलाई गई गोली खजान सिंह को लग गई हो. हालांकि, गोली किसने और किन परिस्थितियों में चलाई, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
हर पहलू से जांच कर रही पुलिस
डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने बताया, "पोस्टमार्टम के बाद गोली लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और वीरवार को भी मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए जाएंगे. पुलिस मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच कर रही है".
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