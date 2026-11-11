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शिलाई गोलीकांड में नया खुलासा: पोस्टमार्टम ने बताई मौत की वजह, अब फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज

शिलाई गोलीकांड केस ( ANI )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खजान सिंह की मौत गोली लगने से होने की पुष्टि हुई है. वहीं, मामले की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. मृतक के भाई ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाकर हत्या किए जाने का संदेह जताया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की आशंका नहीं दिख रही है और शिकार के दौरान चलाई गई गोली लगने के एंगल से भी जांच की जा रही है.

धमाके जैसी आवाज सुनते ही बाइक से नीचे गिर गए खजान सिंह