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हिमाचल में एक और दर्दनाक सड़क हादसा, चार लोगों की मौके पर मौत

हिमाचल में लगातार सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है. इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

दुर्घटनास्थल पर इक्टठा हुए लोग
दुर्घटनास्थल पर इक्टठा हुए लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 2:52 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ाह क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, थाना संगड़ाह को सूचना मिली कि पुलानी-संगड़ाह मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है.

सूचना मिलते ही एएसआई सतीश कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए. घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार (नंबर HP 79-2756) अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि वाहन में सवार चार लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. मृतकों की पहचान अमरा देवी (52), आराध्या (14), प्रियंका (14), सज्जन सिंह (62) के रूप में हुई है. सभी मृतक सिरमौर जिला की संगड़ाह तहसील के रहने वाले थे.

हादसे में कार चालक अजीत कुमार निवासी गत्ताधार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत संगड़ाह अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों की टीम घायल का इलाज कर रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि इस सड़क मार्ग की हालत बेहद खराब है और लंब समय से लोग रोड़ को ठीक करने की मांग कर रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सुनील कायथ मौके पर पहुंचे हैं.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'इस संबंध में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.'

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