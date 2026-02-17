ETV Bharat / state

RTO की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर प्लेट का ट्रक जब्त, तीन डंपरों पर ₹1.69 लाख का जुर्माना

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में परिवहन विभाग ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले भारी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की. अभियान का नेतृत्व आरटीओ सोना चंदेल ने किया. अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट संचालित हो रहे एक ट्रक को मौके पर ही इंपाउंड कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. वहीं, तीन डंपरों के विरुद्ध विभिन्न उल्लंघनों के तहत करीब 1.69 लाख रुपये के चालान किए गए.

इन स्थानों पर हुई कार्रवाई

परिवहन विभाग की टीम ने खजुरना के समीप मारकंडा पुल, नवोदय विद्यालय के पास और सूरजपुर क्षेत्र में वाहनों की जांच की. इस दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस, परमिट, टैक्स, बीमा और ओवरलोडिंग की विशेष रूप से जांच की गई. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही चालान काटे गए. विभाग के अनुसार बिना नंबर प्लेट चल रहा ट्रक गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे वाहन की पहचान करना कठिन हो जाता है और किसी दुर्घटना की स्थिति में जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में विभाग शून्य सहनशीलता की नीति अपना रहा है.