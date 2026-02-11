ETV Bharat / state

हिमाचल-उत्तराखंड बॉर्डर पर RTO की बड़ी कार्रवाई, 30 वाहनों पर किया 5.49 लाख का जुर्माना

सिरमौर आरटीओ की कार्रवाई ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर बड़ा एक्शन लिया. आरटीओ सोना चंदेल के नेतृत्व में मीनस क्षेत्र में औचक नाका लगाकर 90 से अधिक कमर्शियल वाहनों की जांच की गई, जिसमें 30 वाहनों के चालान कर 5.49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. टीम सुबह 6 बजे नाहन से रवाना होकर शिलाई से आगे बॉर्डर क्षेत्र में पहुंची और कई घंटों तक जांच अभियान चलाया. ओवरलोडिंग की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में भले ही ओवरलोड वाहन नहीं मिले, लेकिन दस्तावेजों में गंभीर खामियां सामने आईं. टीम ने 90 से 95 कमर्शियल वाहनों की जांच की, जिनमें ट्रक, पिकअप, टैक्सी और निजी बसें शामिल थीं. जांच के दौरान 30 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालान किए गए और कुल 5.49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम में आरटीओ के साथ राजेश, रण बहादुर, हरजीत सिंह और मुन्ना लाल भी मौजूद रहे. अभियान की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. सिरमौर आरटीओ की कार्रवाई (ETV Bharat) बिना परमिट और टैक्स चल रहे थे वाहन