तेजतर्रार महिला RTO की फिर बड़ी कार्रवाई, 37 टिप्परों पर ठोका 9 लाख का जुर्माना

नियमों को ताक पर रखने वाले टिप्परों पर महिला आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लाख जुर्माना वसूला.

Sirmaur RTO action against tipper trucks
आरटीओ सिरमौर का टिप्पर संचालकों पर एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 11:03 AM IST

3 Min Read
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की महिला आरटीओ सोना चंदेल व उनकी टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सड़कों पर कायदे कानूनों को ताक पर रखकर चलने वाले टिप्पर संचालकों पर टीम ने सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई है. इस दौरान विभागीय टीम ने करीब 37 टिप्परों पर करीब 9 लाख का जुर्माना ठोका है.

"कानूनों को ताक पर रखकर चलने वाले 37 टिप्पर संचालकों पर करीब 9 लाख का जुर्माना किया गया है. भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी." - सोना चंदेल, आरटीओ, सिरमौर

Sirmaur RTO action against tipper trucks
37 टिप्परों पर RTO सिरमौर की कार्रवाई (ETV Bharat)

बता दें कि आरटीओ सोना चंदेल परिवहन विभाग की एक तेज तर्रार अधिकारी के साथ-साथ नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त के लिए एक अलग जानी जाती है. अक्सर वह आधी रात या सुबह सवेरे अपनी टीम के साथ नाकाबंदी के लिए पहुंच जाती है. लिहाजा एक बार फिर आरटीओ ने सुबह सवेरे 5 बजे दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम में एआरटीओ राकेश वर्मा, हरजीत सिंह, धर्मेंद्र और अजय तंवर शामिल रहे.

Sirmaur RTO action against tipper trucks
100 से ज्यादा वाहनों की जांच की (ETV Bharat)

100 से ज्यादा गाड़ियों को जांचा

आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि सुबह सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक आरटीओ ने कालाअम्ब से पांवटा साहिब तक विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर 100 से ज्यादा गाड़ियों की जांच की. सुबह-सवेरे टीम की दबिश से वाहन चालकों में भी हड़कंप मचा रहा. इस कार्रवाई के दौरान सामने आया कि रेत व बजरी लेकर चलने वाले अधिकतर टिप्पर एक्सल उठाकर चल रहे हैं, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के खिलाफ है. एक्सल उठाकर चलने वाले ये वाहन सड़कों पर भी नुक्सान पहुंचा रहे हैं. कई वाहन ओवरलोड थे, जबकि कईयों के पास दस्तावेज भी पूरे नहीं थे. लिहाजा आरटीओ ने नियमों की अवहेलना कर चलने वाले 37 टिप्परों पर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई.

Sirmaur RTO action against tipper trucks
नियमों को ताक पर रखने वाले टिप्परों पर कार्रवाई (ETV Bharat)

बता दें कि कायदे कानूनों को ताक पर रखकर चलने वाले बाहरी राज्यों के टिप्परों, डंपरों व ट्रक लोगों और खासकर पांवटा साहिब की जनता के लिए सिरदर्द बन चुके हैं. इनके कारण कई हादसे भी सामने आ चुके हैं. पुलिस के साथ-साथ परिवहन विभाग भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है. काफी संख्या में न सिर्फ ये वाहन ओवरलोड होते हैं, बल्कि इनके पास दस्तावेज भी अधूरे होते हैं. कुछेक मामलों में परिवहन विभाग की टीम फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले डंपरों का भी खुलासा कर चुकी है.

