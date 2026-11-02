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खाई में कार गिरने से NSUI के पूर्व कैंपस अध्यक्ष और सात वर्षीय बेटे की दर्दनाक मौत, रातभर लापता रही बेटी मिली सुरक्षित

शिलाई-रोनहाट सड़क पर खाई में गिरी कार ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई-रोनहाट सड़क पर बादली के समीप रविवार रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कांडो निवासी सोहन सिंह और उनके 7 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार उनकी 11 वर्षीय बेटी रातभर लापता रही. सोमवार सुबह कई घंटों तक चले तलाशी अभियान के बाद बच्ची नजदीकी गांव में सुरक्षित मिल गई.

सिरमौर में दर्दनाक हादसा