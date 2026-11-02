खाई में कार गिरने से NSUI के पूर्व कैंपस अध्यक्ष और सात वर्षीय बेटे की दर्दनाक मौत, रातभर लापता रही बेटी मिली सुरक्षित
बादली के पास मोड़ पर रात करीब 11 बजे हुआ हादसा, एसडीएम जसपाल ने ड्रोन और ग्रामीणों की मदद से चलाया सर्च ऑपरेशन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 12:58 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई-रोनहाट सड़क पर बादली के समीप रविवार रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कांडो निवासी सोहन सिंह और उनके 7 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार उनकी 11 वर्षीय बेटी रातभर लापता रही. सोमवार सुबह कई घंटों तक चले तलाशी अभियान के बाद बच्ची नजदीकी गांव में सुरक्षित मिल गई.
सिरमौर में दर्दनाक हादसा
जानकारी के अनुसार हादसे के समय कार में सोहन सिंह अपने दोनों बच्चों के साथ सवार थे. दुर्घटना में सोहन सिंह और उनके बेटे को सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद बेटी का कोई पता नहीं चल पाया. घटनास्थल के समीप बच्ची का स्कूल बैग मिलने से परिजनों और ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई.
हादसे में NSUI के पूर्व कैंपस अध्यक्ष की मौत
नाहन विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजय सोलंकी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "शिलाई क्षेत्र से संबंध रखने वाले NSUI के पूर्व कैंपस अध्यक्ष एवं वर्तमान में SDM कार्यालय शिलाई में JOA के पद पर कार्यरत छोटे भाई सोहन ठाकुर और उनके महज 7 वर्षीय मासूम बेटे का कार दुर्घटना में यूं असमय चले जाना बेहद हृदयविदारक है. इस दुखद घटना ने मन को भीतर तक व्यथित कर दिया है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें."
रातभर लापता रही बेटी मिली सुरक्षित
पुलिस के अनुसार, बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी थी. कार का पिछला हिस्सा अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि हादसे के दौरान वह कार से बाहर निकल गई और रात के अंधेरे में स्कूल बैग घटनास्थल के पास छूट गया. ठंड से बचने के लिए वह नजदीकी गांव की ओर चली गई थी. सोमवार सुबह उसके सुरक्षित मिलने से तलाशी अभियान में जुटे लोगों ने राहत की सांस ली. हादसे में पिता और मासूम बेटे की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है. वहीं, रातभर लापता रही बेटी के सुरक्षित मिलने से परिजनों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली.
सड़क दुर्घटना मे पिता-पुत्र की मौत
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि, रविवार, 1 नवंबर देर रात करीब 11:30 बजे थाना शिलाई में सूचना प्राप्त हुई कि गांव कांडो-भटनोल, तहसील शिलाई में एक Brezza कार नंबर HP85-0365 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. सूचना पर थाना शिलाई की पुलिस टीम तुरंत मौके पर रवाना हुई. मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि कार में सवार सोहन सिंह, निवासी गांव कमोटा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र शिवांशु ठाकुर उम्र करीब 8 वर्ष की मृत्यु हो गई है.
कार में सवार एक लड़की अन्वी ठाकुर उम्र करीब 10 वर्ष जो मौके पर नहीं मिली थी, की तलाश रात्रि में पुलिस टीम व स्थानीय लोगों द्वारा की गई और मौके से करीब 500 मीटर की दूरी से उसे सुरक्षित हालत में बरामद कर लिया गया है, लड़की की हल्की चोटें आई है . मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शिलाई / पांवटा साहिब भेजा गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. इस संबंघ में थाना शिलाई में आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
SDM की मौजूदगी में ड्रोन से तलाश अभियान
बच्ची की तलाश के लिए सोमवार सुबह एसडीएम शिलाई जसपाल और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. एसडीएम ने बताया कि, प्रशासनिक टीम ने ड्रोन की मदद से आसपास के क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया. ग्रामीणों ने भी बच्ची को खोजने में सहयोग किया. करीब 4 से 5 घंटे तक तलाश जारी रही. इसी दौरान सूचना मिली कि बच्ची पास के गांव में सुरक्षित है. फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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