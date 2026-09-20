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हिमाचल में गूंजी टाइगर की दहाड़, नागपुर से रेणुका जी सफारी पहुंचा रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित श्री रेणुका जी की वन्यजीव सफारी में अब जल्द ही रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी. नागपुर के बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर का एक जोड़ा रविवार दोपहर श्री रेणुका जी पहुंच गया है. जोड़े में मादा टाइगर की उम्र 3 वर्ष और नर की उम्र 5 वर्ष है. खास बात यह है कि चिड़ियाघर के लिए रॉयल बंगाल टाइगर का यह हिमाचल प्रदेश में पहला जोड़ा है.

1900 KM का सफर तय कर रेणुका जी पहुंचे टाइगर

टाइगर का यह जोड़ा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा से श्री रेणुका जी के लिए रवाना हुआ था. वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम पूरे सफर के दौरान दोनों टाइगरों के साथ रही. करीब 1900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रविवार दोपहर दोनों टाइगर श्री रेणुका जी मिनी जू पहुंच गए. महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह सफर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा.

रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा (@Renuka-Ji-Wildlife-Safari)

रॉयल बंगाल टाइगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शेड्यूल-वन श्रेणी में आता है. ऐसे में परिवहन के दौरान नेशनल जू अथॉरिटी के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया. दोनों टाइगरों को विशेष रूप से तैयार खुले ट्रक में लाया गया. सफर के दौरान उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए टीम लगातार साथ रही. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लंबी दूरी के इस परिवहन में टाइगरों की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई और जरूरी सावधानियां बरती गईं.

1.67 करोड़ रुपये से तैयार हुआ आधुनिक एनक्लोजर

श्री रेणुका जी में टाइगरों के लिए आधुनिक एनक्लोजर पहले ही तैयार किया जा चुका है. करीब 1.67 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस एनक्लोजर में लगभग 4500 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र है. इसके अलावा नाइट शेल्टर, नर्सिंग और टाइगर की जरूरत के मुताबिक अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. सफारी में टाइगर लाने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही थी. इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA की मंजूरी समेत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं. टाइगर के जोड़े के बदले नागपुर के प्राणी उद्यान को रेड जंगल फाउल के एक जोड़े का आदान-प्रदान किया गया है.