हिमाचल में गूंजी टाइगर की दहाड़, नागपुर से रेणुका जी सफारी पहुंचा रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा
सफारी में टाइगरों के लिए 1.67 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक एनक्लोजर भी तैयार किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 6:24 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित श्री रेणुका जी की वन्यजीव सफारी में अब जल्द ही रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी. नागपुर के बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर का एक जोड़ा रविवार दोपहर श्री रेणुका जी पहुंच गया है. जोड़े में मादा टाइगर की उम्र 3 वर्ष और नर की उम्र 5 वर्ष है. खास बात यह है कि चिड़ियाघर के लिए रॉयल बंगाल टाइगर का यह हिमाचल प्रदेश में पहला जोड़ा है.
1900 KM का सफर तय कर रेणुका जी पहुंचे टाइगर
टाइगर का यह जोड़ा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा से श्री रेणुका जी के लिए रवाना हुआ था. वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम पूरे सफर के दौरान दोनों टाइगरों के साथ रही. करीब 1900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रविवार दोपहर दोनों टाइगर श्री रेणुका जी मिनी जू पहुंच गए. महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह सफर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा.
रॉयल बंगाल टाइगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शेड्यूल-वन श्रेणी में आता है. ऐसे में परिवहन के दौरान नेशनल जू अथॉरिटी के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया. दोनों टाइगरों को विशेष रूप से तैयार खुले ट्रक में लाया गया. सफर के दौरान उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए टीम लगातार साथ रही. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लंबी दूरी के इस परिवहन में टाइगरों की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई और जरूरी सावधानियां बरती गईं.
1.67 करोड़ रुपये से तैयार हुआ आधुनिक एनक्लोजर
श्री रेणुका जी में टाइगरों के लिए आधुनिक एनक्लोजर पहले ही तैयार किया जा चुका है. करीब 1.67 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस एनक्लोजर में लगभग 4500 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र है. इसके अलावा नाइट शेल्टर, नर्सिंग और टाइगर की जरूरत के मुताबिक अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. सफारी में टाइगर लाने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही थी. इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA की मंजूरी समेत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं. टाइगर के जोड़े के बदले नागपुर के प्राणी उद्यान को रेड जंगल फाउल के एक जोड़े का आदान-प्रदान किया गया है.
वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद ने बताया, "टाइगर के जोड़े को निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के तहत नागपुर से श्री रेणुका जी लाया गया है. करीब 1900 किलोमीटर के सफर में 8 सदस्यीय टीम टाइगरों के साथ रही. रविवार दोपहर दोनों टाइगरों को सुरक्षित श्री रेणुका जी पहुंचा दिया गया है. टाइगरों के परिवहन के दौरान नेशनल जू अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखा गया. अब आगे की प्रक्रिया के तहत दोनों टाइगरों को निर्धारित एनक्लोजर में रखा जाएगा."
कभी 29 शेरों से गूंजती थी रेणुका जी की सफारी
श्री रेणुका जी की सफारी का इतिहास शेरों से भी जुड़ा रहा है. वर्ष 1975 में जूनागढ़ से यहां शेरों का एक जोड़ा लाया गया था. इसके बाद शेरों की संख्या लगातार बढ़ती गई और एक समय सफारी में करीब 29 शेर और शेरनियां मौजूद थीं. समय के साथ शेरों में इनब्रीडिंग और आनुवंशिक समस्याएं सामने आईं. धीरे-धीरे इनकी संख्या कम होती गई और वर्ष 2015 में यहां मौजूद आखिरी शेर की मौत हो गई. इसके बाद श्री रेणुका जी की सफारी में शेर की मौजूदगी खत्म हो गई थी. अब करीब एक दशक बाद रॉयल बंगाल टाइगर के जोड़े के पहुंचने से श्री रेणुका जी की सफारी को नया आकर्षण मिलने जा रहा है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी अब इन दोनों टाइगरों को देखने का इंतजार रहेगा.
सिरमौर के जंगलों में भी दर्ज हो चुकी है टाइगर की मौजूदगी
सिरमौर के सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क और पांवटा साहिब के आसपास के जंगल वन्यजीवों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. फरवरी 2023 में सिम्बलबाड़ा क्षेत्र में कैमरा ट्रैप के जरिए जंगली टाइगर की तस्वीर सामने आई थी. इसके बाद वर्ष 2026 में पांवटा साहिब के खारा क्षेत्र में भी कैमरा ट्रैप के जरिए टाइगर की मौजूदगी दर्ज होने की जानकारी सामने आई.
श्री रेणुका जी मिनी जू में रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा पहुंचने के बाद अब यहां आने वाले पर्यटकों के लिए नया आकर्षण जुड़ गया है. लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के बाद दोनों टाइगरों को सुरक्षित यहां पहुंचाया गया है. अब निर्धारित एनक्लोजर में रखने के बाद पर्यटकों को इनके दीदार का इंतजार रहेगा.
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