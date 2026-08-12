राजगढ़ में तीन मंजिला मकान ढहा, मां-बेटी की मौत, दो मासूम घायल
छिछड़ियाधार में तीन मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से दो महिलाओं की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 5:44 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा पेश आया. ग्राम पंचायत दीदग के छिछड़ियाधार में भीम सिंह का तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय घर के अंदर मौजूद चार लोग मलबे की चपेट में आ गए. इनमें भीम सिंह की पत्नी और उनकी मायके आई विवाहित बेटी की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हुए हैं. एक बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद सोलन रेफर किया गया है.
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय युवा मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. उन्होंने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए सिविल अस्पताल राजगढ़ पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने निर्मला (60) और पूजा (32) को मृत घोषित कर दिया. पूजा अपने मायके छिछड़ियाधार आई हुई थीं. हादसे में बच्ची ईरा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सोलन रेफर किया गया, जबकि दूसरी बच्ची अबियाना का उपचार राजगढ़ में चल रहा है.
हादसे से दो मिनट पहले घर से बाहर आई थीं परिवार की महिलाएं
हादसे के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों की जान भी बाल-बाल बची. मृतका पूजा की सास और परिवार की बहू हादसे से करीब दो मिनट पहले किसी काम से मकान से बाहर आई थीं. वहीं मकान मालिक भीम सिंह भी उस समय घर से बाहर गए हुए थे. इससे वे मलबे की चपेट में आने से बच गए. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.
मृतकों को दी गई फौरी राहत राशि
एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया है. प्रभावित परिवार को प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. तहसीलदार राजेंद्र शर्मा ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की. वहीं सोलन रेफर की गई घायल बच्ची के उपचार के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी गई. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत और दो मासूम बच्चियों के घायल होने की घटना से छिछड़ियाधार क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है.
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