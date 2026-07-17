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कैदी को लेकर लौट रही पुलिस की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में सड़क किनारे बैठी महिला की हुई मौत

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रोड किनारे बैठी महिला की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब सोलन से पेशी के बाद दो पुलिस जवान एक कैदी को लेकर निजी गाड़ी से नाहन लौट रहे थे. नाहन-कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग-907 ए पर निहोग के पास गाड़ी ने सड़क किनारे बैठी महिला को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पैराफिट से जा टकराया. गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नाहन पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 45 वर्षीय बाला देवी पत्नी यशपाल, निवासी गांव निहोग, तहसील नाहन के रूप में हुई है. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके.

पेशी के बाद लौट रही थी गाड़ी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सोलन में कैदी की पेशी पूरी होने के बाद दो पुलिस जवान एक कैदी को निजी गाड़ी में लेकर नाहन लौट रहे थे. इसी दौरान निहोग के पास यह हादसा हो गया. दुर्घटना के बाद वाहन सड़क किनारे बने पैराफिट से भी टकरा गया. हादसे के बाद कैदी को सुरक्षित सेंट्रल जेल नाहन पहुंचा दिया गया, जबकि दोनों पुलिस जवानों का मेडिकल करवाया गया.

अस्पताल पहुंचे परिजन, कुछ देर रहा आक्रोश