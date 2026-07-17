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कैदी को लेकर लौट रही पुलिस की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में सड़क किनारे बैठी महिला की हुई मौत

कैदी की पेशी के बाद लौट रही पुलिस की गाड़ी हुई हादसे का शिकार. हादसे में सड़क किनारे बैठी महिला की हुई मौत.

पुलिस की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट
पुलिस की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:55 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रोड किनारे बैठी महिला की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब सोलन से पेशी के बाद दो पुलिस जवान एक कैदी को लेकर निजी गाड़ी से नाहन लौट रहे थे. नाहन-कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग-907 ए पर निहोग के पास गाड़ी ने सड़क किनारे बैठी महिला को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पैराफिट से जा टकराया. गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नाहन पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 45 वर्षीय बाला देवी पत्नी यशपाल, निवासी गांव निहोग, तहसील नाहन के रूप में हुई है. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके.

पेशी के बाद लौट रही थी गाड़ी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सोलन में कैदी की पेशी पूरी होने के बाद दो पुलिस जवान एक कैदी को निजी गाड़ी में लेकर नाहन लौट रहे थे. इसी दौरान निहोग के पास यह हादसा हो गया. दुर्घटना के बाद वाहन सड़क किनारे बने पैराफिट से भी टकरा गया. हादसे के बाद कैदी को सुरक्षित सेंट्रल जेल नाहन पहुंचा दिया गया, जबकि दोनों पुलिस जवानों का मेडिकल करवाया गया.

अस्पताल पहुंचे परिजन, कुछ देर रहा आक्रोश

घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंच गए. हादसे को लेकर कुछ समय तक अस्पताल परिसर में आक्रोश का माहौल भी बना रहा.

एएसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) योगेश रोल्टा भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे. उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच का भरोसा दिया. एएसपी ने कहा कि दुर्घटना से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जुटी जांच में

एएसपी योगेश रोल्टा ने कहा, "पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने चालक पुलिस कर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है".

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