₹1 करोड़ की मुस्कान लौटाने वाली हिमाचल पुलिस! 829 लोगों को मिला खोया भरोसा, जानिए कैसे हुआ यह कमाल
सीईआईआर पोर्टल की मदद से पुलिस ने 829 गुम व चोरी हुए मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए, करीब एक करोड़ रुपए थी कीमत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:39 PM IST
सिरमौर: आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग से हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पुलिस ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसने 829 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल की मदद से जिला पुलिस अब तक 829 गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप चुकी है. पुलिस द्वारा इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी गई है.
"सीईआईआर पोर्टल शुरू होने के बाद से जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की ट्रेसिंग, बरामदगी और उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी क्रम में एक जुलाई 2026 से पांच अगस्त 2026 के बीच भी जिला पुलिस ने 18 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं." - एनएस नेगी, एसपी सिरमौर
इस अधिकारी की रही विशेष भूमिका
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि इस सफलता के पीछे साइबर कमांडो कांस्टेबल प्रदीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वह सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं की लगातार निगरानी और तकनीकी विश्लेषण करते हैं. उनके विश्लेषण के आधार पर जिले के सभी पुलिस थानों में नियुक्त नोडल अधिकारी मोबाइल फोन की ट्रेसिंग कर उन्हें बरामद करते हैं और आवश्यक सत्यापन के बाद वास्तविक मालिकों को सौंपते हैं.
मोबाइल के दुरुपयोग को भी रोकती है ये पहल
सिरमौर पुलिस का कहना है कि यह पहल केवल लोगों की खोई हुई संपत्ति वापस दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चोरी हुए मोबाइल फोन के दुरुपयोग को रोकने में भी बेहद प्रभावी साबित हो रही है. सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक होने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे साइबर अपराधों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलती है.
"जिला सिरमौर पुलिस आधुनिक तकनीक के जरिए नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. अगर किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में दें और सीईआईआर पोर्टल पर जाकर मोबाइल को तत्काल ब्लॉक करवाएं. समय पर मोबाइल ब्लॉक करने से उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है और उसके बरामद होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है." - एनएस नेगी, एसपी सिरमौर
एसपी सिरमौर की लोगों से अपील
एसपी सिरमौर ने बताया कि लोगों को अपने मोबाइल का आईएमईआई (IMEI) नंबर सुरक्षित रखने की भी सलाह दी. उन्होंने बताया कि आईएमईआई नंबर *#06# डायल करके, मोबाइल के डिब्बे या खरीद रसीद से प्राप्त किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने बिना स्वामित्व और आईएमईआई नंबर का वेरिफिकेशन किए किसी भी सेकेंड हैंड मोबाइल फोन की खरीदारी नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सीईआईआर पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लोग अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ उनकी बरामदगी की संभावना भी बढ़ा सकते हैं.