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चोरी के टायर अपनी कार में लगाता, पुराने बताकर बाजार में बेच देता, शातिर चोर का खेल बेनकाब

पुलिस के अनुसार, नाहन शहर में खड़ी कारों के टायर चोरी होने की लगातार घटनाओं को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था. टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, स्थानीय सूचना तंत्र, साइबर विश्लेषण और बैंक खातों के लेन-देन की गहन जांच की. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची. पूछताछ में उसने चारों वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही कारों के टायर चोरी की वारदातों का सिरमौर पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी अभिमन्यु (उम्र- 22 वर्ष) निवासी चिड़ावाली (नाहन) को गिरफ्तार किया है. आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 16 टायर, रिम और अलॉय व्हील बरामद किए गए हैं. पुलिस का दावा है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि, आरोपी देर रात सुनसान स्थानों पर खड़ी कारों को निशाना बनाता था. वह कारों के चारों टायर रिम अथवा अलॉय व्हील सहित खोलकर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में रखता और सीधे चंडीगढ़ के मनीमाजरा मोटर मार्केट पहुंच जाता था. वह दुकानदारों को यह कहकर भरोसे में लेता था कि उसकी कार में लगे अलॉय व्हील वाहन की आरसी के अनुरूप नहीं हैं और पुलिस चालान से बचने के लिए वह सेकेंड हैंड टायर लगवाना चाहता है. इस बहाने चोरी के टायर अपनी कार में लगवा लेता था. इसके बाद अपनी कार से निकाले गए पुराने टायर वहीं दुकानदारों को बेच देता था. पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी किए गए टायर चार अलग-अलग दुकानों पर 8 हजार से 11,500 रुपये तक में बेचे.

नाहन शहर में खड़ी कारों के टायर चोरी गंभीर समस्या (ETV Bharat)

एसपी ने लोगों से की अपील

एसपी सिरमौर एनए नेगी ने लोगों से अपील की है कि, "अपने वाहनों को यथासंभव सुरक्षित और रोशनी वाले स्थानों पर ही पार्क करें. यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस थाना या पुलिस हेल्पलाइन को सूचित करें. अपराधों की रोकथाम में आम जनता का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है."

तकनीकी जांच बनी सबसे बड़ा सबूत

एसआईटी की जांच के दौरान ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार चोरी वाली जगहों के आसपास संदिग्ध रूप से आती-जाती दिखाई दी. इसके बाद साइबर टीम ने आरोपी के बैंक खातों की जांच की. जांच में पता चला कि प्रत्येक चोरी की घटना के अगले दिन उसके खाते में मनीमाजरा मोटर मार्केट की दुकानों से ऑनलाइन भुगतान आया था. पुलिस का कहना है कि, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और बैंक ट्रांजेक्शन जैसे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने चोरी की वारदातें कबूल कर लीं.

सिरमौर में कारों के टायर चोरी (ETV Bharat)

चार दुकानों से बरामद हुए 16 टायर

आरोपी अभिमन्यु की निशानदेही पर पुलिस ने मनीमाजरा मोटर मार्केट की चार अलग-अलग दुकानों से चोरी किए गए 16 टायर, रिम और अलॉय व्हील बरामद किए. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ नाहन क्षेत्र में दर्ज टायर चोरी के चार मामलों का सफल खुलासा कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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