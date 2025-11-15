ETV Bharat / state

हिमाचल में डुप्लीकेट दवाइयों का पर्दाफाश, कंपनी का मालिक गिरफ्तार, CMO लद्दाख को भेजी थी दवाइयां

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में डुप्लीकेट दवाइयों की सप्लाई का मामला सामने आया है. मामला जिला सिरमौर से जुड़ा है. लिहाजा जिला पुलिस ने इस मामले में हरियाणा की एक कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने किसी अन्य कंपनी के लाइसेंस और बैच नंबर का इस्तेमाल कर सीएमओ लद्दाख को दवाइयां भेजी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर ने एसआईटी का गठन किया और हरियाणा के अंबाला में स्थित संबंधित कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अन्य गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.