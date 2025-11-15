ETV Bharat / state

हिमाचल में डुप्लीकेट दवाइयों का पर्दाफाश, कंपनी का मालिक गिरफ्तार, CMO लद्दाख को भेजी थी दवाइयां

सिरमौर पुलिस ने नकली दवा सप्लाई मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

दवाओं का सांकेतिक फोटो
दवाओं का सांकेतिक फोटो (Getty Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 6:56 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में डुप्लीकेट दवाइयों की सप्लाई का मामला सामने आया है. मामला जिला सिरमौर से जुड़ा है. लिहाजा जिला पुलिस ने इस मामले में हरियाणा की एक कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने किसी अन्य कंपनी के लाइसेंस और बैच नंबर का इस्तेमाल कर सीएमओ लद्दाख को दवाइयां भेजी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर ने एसआईटी का गठन किया और हरियाणा के अंबाला में स्थित संबंधित कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अन्य गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, 'इसी महीने 10 नवंबर को उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पुलिस थाना पुरुवाला में जालसाजी एवं ट्रेड मार्क एक्ट 1999 के तहत इस संदर्भ में केस दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता नितिन गुप्ता पार्टनर एसवीआर हेल्थ केयर ने आरोप लगाया कि मैसर्ज दानिश लैब (हरियाणा) ने अमोक्सीसिलिन ट्रिहाइड्रेट डिस्पर्सिबल टैबलेट आईपी 250 एम.जी और सेफिक्सिम टैबलेट आईपी 200 एमजी को उनकी फर्म एसवीआर हेल्थ केयर के नाम पर डुप्लीकेट बनाकर सीएमओ लद्दाख को भेजी गई थी, जहां से ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जब्त की गई दवाइयों का परीक्षण करवाया गया, तो यह दवाइयां मापदंडों के अनुरूप सही नहीं पाई गई. इन दवाइयों पर एसवीआर हेल्थ केयर लाइसेंस व बैच नंबर लगाकर वर्ष 2024 में भेजी गई थी'.

एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी पांवटा साहिब के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया. डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच के लिए 14 नवंबर को अंबाला भेजी गई, जहां पर तफ्तीश के दौरान मैसर्ज दानिश लैब के मालिक अनिकेत की मौजूदगी में ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हेमंत ग्रोवर अम्बाला के साथ इस लैब का निरीक्षण किया गया.

एसपी ने बताया कि जांच के दौरान मैसर्ज दानिश लैब में उपरोक्त मामले में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिस पर आरोपी दानिश लैब के मालिक अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है. एसपी ने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.

