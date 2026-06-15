राष्ट्रीय स्तर पर चमका हिमाचल का ये स्कूल, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मिला तीसरा स्थान
इस उपलब्धि के लिए विद्यालय को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:02 PM IST
सिरमौर: जिला सिरमौर के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि पीएम श्री पंडित दुर्गा दत्त राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग का चयन स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ 191 विद्यालयों में किया गया है. विद्यालय ने अपनी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर न केवल जिला सिरमौर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है.
प्रतियोगिता में 10 लाख से ज्यादा स्कूलों ने लिया था भाग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान और एनसीईआरटी एवं राज्य परियोजना कार्यालय के सहयोग से सत्र 2025-26 में पहली बार देशभर के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के लिए स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. इस महत्वाकांक्षी पहल में देशभर से लगभग 10,47,859 विद्यालयों ने भाग लिया. प्रतियोगिता के अंतर्गत विद्यालयों का मूल्यांकन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया. गौरवपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान के लिए कुल 11 विद्यालयों का चयन हुआ है, जिनमें राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग भी शामिल है. विद्यालय ने अपनी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है. वहीं सिरमौर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमून का चयन भी इस पुरस्कार के लिए हुआ है, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है.
नई दिल्ली में मिलेगा सम्मान
इस उपलब्धि के अंतर्गत विद्यालय को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा. विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहित वर्मा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, विशेष रूप से स्वच्छता समिति, शिक्षकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और समुदाय को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि विद्यालय में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया गया है. विद्यालय में स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में विकसित की गई है, जिसका परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त इस सम्मान के रूप में सामने आया है.
विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष नीरज पंवर एवं अन्य सदस्यों ने भी इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. प्रधानाचार्य रोहित वर्मा ने इस सफलता के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों, ग्रामवासियों और सभी सहयोगियों का विशेष आभार व्यक्त किया.
गौरतलब है कि राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग शिक्षा, नवाचार, खेल, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करता रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त यह सम्मान विद्यालय की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, सामूहिक प्रयासों एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण माना जा रहा है.
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