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राष्ट्रीय स्तर पर चमका हिमाचल का ये स्कूल, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मिला तीसरा स्थान

पीएम श्री पंडित दुर्गा दत्त राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग ( @PM-SHRI-SCHOOL-NARAG )