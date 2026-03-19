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सिरमौर में दर्दनाक हादसा, ड्यूटी से लौट रहे पटवारी की ट्रक से कुचलकर मौत

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को डिटेन कर लिया है. वहीं, आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

SIRMAUR PATWARI ACCIDENT
ड्यूटी से लौट रहे पटवारी की ट्रक से कुचलकर मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:28 AM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. ड्यूटी से घर लौट रहे एक पटवारी की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब वह सड़क किनारे खड़े होकर अपनी कार से सामान निकाल रहे थे. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, कोडगा चांदनी निवासी वीरेंद्र सिंह (40) धौलाकुआं में पटवारी के पद पर तैनात थे. बुधवार शाम करीब 7:30 से 8:00 बजे के बीच वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान उन्होंने धौलाकुआं के पास अपनी कार सड़क किनारे रोकी और डिग्गी से सामान निकालने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और वीरेंद्र सिंह को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को डिटेन कर लिया है. एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और गति सीमा का पालन करें. लापरवाही और तेज रफ्तार अक्सर ऐसे दर्दनाक हादसों की वजह बनती है, जिन्हें थोड़ी सतर्कता से टाला जा सकता है.

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