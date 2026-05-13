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जंगल में महिला की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, मर्डर की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब पांवटा साहिब उपमंडल के कोलर गांव के समीप जंगल में एक महिला की अधजली लाश मिली. शव बुरी तरह जला होने के कारण महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और हर पहलू से मामले को खंगाला जा रहा है.

95 प्रतिशत तक जल चुका था शव

जानकारी के अनुसार, पुलिस को किसी स्थानीय व्यक्ति ने जंगल में आग जलने की सूचना दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो वहां एक महिला का अधजला शव मिला. शुरुआती जांच में पता चला है कि शव करीब 95 प्रतिशत तक जल चुका है, जिसके चलते महिला की उम्र और पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है.

फोरेंसिक टीम जुटाएगी साक्ष्य

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मृतका शादीशुदा महिला थी, युवती थी या नाबालिग लड़की. शव की हालत बेहद खराब होने के कारण पहचान करना मुश्किल हो रहा है. मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को जुन्गा शिमला से बुलाया गया है, जो घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाएगी. पुलिस को उम्मीद है कि फोरेंसिक जांच के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.