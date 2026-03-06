ETV Bharat / state

UPSC Result: हिमाचल की निधि चौधरी ने हासिल की 466वीं रैंक, पिछले प्रयास में बनी थीं IPS, अब IAS के करीब

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन विकास खंड स्थित सिद्धपीठ त्रिलोकपुर की बेटी निधि चौधरी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. महज 26 वर्ष की उम्र में निधि ने इस बार UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 466 वीं रैंक हासिल की है. खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पिछली रैंक में सुधार करते हुए यह मुकाम हासिल किया है, जिससे उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयन की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. पहले 691 वीं रैंक के साथ बनी थीं IPS इससे पहले निधि चौधरी ने UPSC परीक्षा में 691वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चयन प्राप्त किया था. वर्तमान में वह हैदराबाद स्थित IPS अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं. हालांकि, उनका सपना शुरू से ही IAS अधिकारी बनने का था. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने IPS प्रशिक्षण से एक वर्ष का ब्रेक लेकर दोबारा UPSC परीक्षा देने का निर्णय लिया. हिमाचल की निधि चौधरी ने UPSC एग्जाम में हासिल की 466वीं रैंक (ETV Bharat) परिवार ने हमेशा बढ़ाया हौसला निधि के पिता धनीराम ITBP में सहायक कमांडेंट के पद पर दिल्ली में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता जसविंदर कौर गृहिणी हैं. माता-पिता ने हमेशा बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उसका हौसला बढ़ाया. पिता की चंडीगढ़ में तैनाती के दौरान निधि की पढ़ाई भी चंडीगढ़ में ही हुई. बचपन में ही तय कर लिया था IAS बनने का लक्ष्य