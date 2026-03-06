UPSC Result: हिमाचल की निधि चौधरी ने हासिल की 466वीं रैंक, पिछले प्रयास में बनी थीं IPS, अब IAS के करीब
सिरमौर जिले की निधि चौधरी ने यूपीएससी एग्जाम में सफलता हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 9:49 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन विकास खंड स्थित सिद्धपीठ त्रिलोकपुर की बेटी निधि चौधरी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. महज 26 वर्ष की उम्र में निधि ने इस बार UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 466 वीं रैंक हासिल की है. खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पिछली रैंक में सुधार करते हुए यह मुकाम हासिल किया है, जिससे उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयन की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है.
पहले 691 वीं रैंक के साथ बनी थीं IPS
इससे पहले निधि चौधरी ने UPSC परीक्षा में 691वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चयन प्राप्त किया था. वर्तमान में वह हैदराबाद स्थित IPS अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं. हालांकि, उनका सपना शुरू से ही IAS अधिकारी बनने का था. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने IPS प्रशिक्षण से एक वर्ष का ब्रेक लेकर दोबारा UPSC परीक्षा देने का निर्णय लिया.
परिवार ने हमेशा बढ़ाया हौसला
निधि के पिता धनीराम ITBP में सहायक कमांडेंट के पद पर दिल्ली में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता जसविंदर कौर गृहिणी हैं. माता-पिता ने हमेशा बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उसका हौसला बढ़ाया. पिता की चंडीगढ़ में तैनाती के दौरान निधि की पढ़ाई भी चंडीगढ़ में ही हुई.
बचपन में ही तय कर लिया था IAS बनने का लक्ष्य
निधि इस समय हैदराबाद स्थित IPS अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं, इसलिए उनसे सीधी बातचीत नहीं हो सकी. उनके पिता धनीराम के अनुसार निधि ने बचपन में ही IAS बनने का सपना देख लिया था और उसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करती रही. पढ़ाई में मेधावी रही निधि ने बायोटेक्नोलॉजी में B.Sc. ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है.
पांचवें प्रयास में मिली बड़ी सफलता
28 मार्च 1999 को जन्मी निधि ने UPSC जैसी कठिन परीक्षा में यह उपलब्धि अपने पांचवें प्रयास में हासिल की है. लगातार प्रयास, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इस बार अपनी रैंक में भी उल्लेखनीय सुधार किया है. अंतिम स्थिति सोमवार तक स्पष्ट होने की उम्मीद है.
बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से की तैयारी
दिल्ली में UPSC की तैयारी के लिए कई बड़े कोचिंग संस्थान मौजूद होने के बावजूद निधि चौधरी ने सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया. IPS प्रशिक्षण से ब्रेक लेने के बाद वह दिल्ली में अपने पिता के साथ रहकर लगातार पढ़ाई करती रहीं और स्वयं अध्ययन को ही अपनी सफलता का आधार बनाया.
निधि की इस उपलब्धि से नाहन विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे सिरमौर जिले में खुशी का माहौल है. गुर्जर समाज के लोगों ने भी इस सफलता पर गर्व व्यक्त किया है. रैंक में सुधार के बाद उनके IAS बनने की संभावना काफी प्रबल मानी जा रही है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने पास की UPSC की परीक्षा, पिता ने मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया