खूंखार तेंदुए पर भारी पड़े गद्दी कुत्ते, गोट फार्म में बचाई दो युवकों की जान, लेपर्ड हुआ लहूलुहान

खूंखार तेंदुए पर भारी पड़े गद्दी कुत्ते ( ETV BHARAT )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन वन मंडल में बीती रात का घटनाक्रम किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. चंडीगढ़-देहरादून हाईवे पर जोगीबन गांव स्थित एक गोट फार्म में तेंदुआ घुस आया. फार्म में सैकड़ों बकरियां मौजूद थीं. तेंदुए के घुसते ही अफरातफरी मच गई, लेकिन सुरक्षा में तैनात गद्दी कुत्तों ने बहादुरी दिखाते हुए हालात को संभाल लिया. रात गहराते ही तेंदुआ फार्म में दाखिल हुआ. गद्दी कुत्तों की टोली तुरंत सतर्क हो गई और उन्होंने तेंदुए को एक कोने में घेर लिया. पूरी रात कुत्तों ने उसे खुले क्षेत्र में भागने नहीं दिया. सुबह जब फार्म का गेट खुला तो घिरा हुआ तेंदुआ अचानक आक्रामक हो गया और पास के नाले के संकरे पाइप में जा घुसा. तेंदुए ने युवकों पर हमला भागने की कोशिश में तेंदुए ने संग्राम और नीरज नामक दो युवकों पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से हड़कंप मच गया. इसी बीच गद्दी कुत्तों ने दोबारा साहस दिखाया और तेंदुए का ध्यान भटकाया. उनकी बहादुरी से दोनों युवक उसके चंगुल से छूट गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने इलाके में चर्चा बढ़ा दी. तीन घंटे चला हाई-रिस्क रेस्क्यू