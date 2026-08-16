'हिमाचल के राजनीतिक इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार चला रहे सुक्खू, सड़क-बिजली और पानी जैसी व्यवस्थाएं बदहाल'
नाहन में बदहाल सड़कों और सुविधाओं को लेकर BJP का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन. डॉ. राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर कई आरोप लगाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 3:09 PM IST
सिरमौर : नाहन विधानसभा क्षेत्र के कटासन माता मंडल में रविवार को सड़कों की बदहाल स्थिति और मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. सैकड़ों लोगों ने माजरा की सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की. प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला.
डॉ. बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही वर्तमान कांग्रेस सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और उनके मित्रों ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल अपने हित साधने और अपने लिए सुख-सुविधाएं जुटाने का काम किया है. भाई-भतीजावाद और मित्रवाद को बढ़ावा मिला, जबकि आम जनता को समस्याओं के बीच छोड़ दिया गया.
'सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क.'
बिंदल ने कहा कि आज प्रदेश की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये तय करना मुश्किल है कि 'सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क.' बरसात के दौरान स्थिति और गंभीर हो गई है. अनेक क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन परियोजनाओं की स्थिति बेहतर है, लेकिन प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाली सड़कों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. कई सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. प्रदेश सरकार सड़कों के रखरखाव और मरम्मत जैसी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में भी विफल रही है.
'बिजली आती कम, जाती ज्यादा और बिल चार गुना'
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सड़क, बिजली और पानी जैसी तीन मूलभूत आवश्यकताओं की स्थिति कांग्रेस सरकार में बद से बदतर हो गई है. बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है और बिल चार गुना आ रहे हैं. पानी की व्यवस्था भी चरमरा रही है और आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान हो रही है. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों की हालत खराब है. लोगों को समय पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है. प्रदेश की जनता त्रस्त है और सरकार अपने मित्रों की सेवा में मस्त है.
डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जनहित के अनेक संस्थानों पर ताले लगाने का काम किया और अब विकास कार्य भी ठप पड़े हैं. जनता सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से परेशान हो चुकी है. प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है.
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