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बाप-बेटे पर तलवार-डंडों से जानलेवा हमला, हरियाणा से मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के थाना माजरा के अंतर्गत कोलर क्षेत्र में दुकान में घुसकर बाप-बेटे पर तलवार और डंडों से किए गए जानलेवा हमले के मामले में सिरमौर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी रमन सहित तीन आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को भी कब्जे में लिया गया है.

पुलिस की इस कार्रवाई को मामले में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. गौरतलब है कि 11 मई 2026 को कोलर क्षेत्र में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर बाप बेटे पर तलवारों और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया था. मामले को लेकर थाना माजरा में केस दर्ज किया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया. थाना माजरा पुलिस टीम और सिरमौर पुलिस की साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और गुप्त सूचनाओं के आधार पर हरियाणा में लगातार दबिश दी. सर्चिंग के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रमन सहित तीन आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो वाहन भी जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है.

क्या है पूरा मामला