बाप-बेटे पर तलवार-डंडों से जानलेवा हमला, हरियाणा से मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार
सिरमौर में बाप-बेटे पर तलवार से हमला करने बदमाशों को पुलिस ने दबोचा. 2 गाड़ियां भी जब्त.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 11:37 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के थाना माजरा के अंतर्गत कोलर क्षेत्र में दुकान में घुसकर बाप-बेटे पर तलवार और डंडों से किए गए जानलेवा हमले के मामले में सिरमौर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी रमन सहित तीन आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को भी कब्जे में लिया गया है.
पुलिस की इस कार्रवाई को मामले में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. गौरतलब है कि 11 मई 2026 को कोलर क्षेत्र में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर बाप बेटे पर तलवारों और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया था. मामले को लेकर थाना माजरा में केस दर्ज किया गया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया. थाना माजरा पुलिस टीम और सिरमौर पुलिस की साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और गुप्त सूचनाओं के आधार पर हरियाणा में लगातार दबिश दी. सर्चिंग के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रमन सहित तीन आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो वाहन भी जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है.
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार कोलर गांव में 11 मई की रात पुरानी रंजिश के चलते एक घर पर बनी दुकान में घुसकर जानलेवा हमला किया गया था. विशाल कुंडल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दो दिन पहले एक डंपर चालक और उसके पिता के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद रंजिश बढ़ गई. इसी के चलते 11 मई की रात एक काले रंग की गाड़ी में सवार होकर 5-6 युवक दुकान पर पहुंचे. सभी ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे. दुकान के अंदर घुसते ही हमलावरों ने लाठियों और तलवारों से हमला शुरू कर दिया. हमले में शिकायतकर्ता विशाल कुंडल और उसके पिता घायल हो गए. आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे. इस शिकायत के आधार पर थाना माजरा में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया.
मामले की जांच जारी : एसपी
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. रिमांड के दौरान मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं और हमले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा.
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