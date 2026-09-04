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अब लाल-बैंगनी भिंडी उगाएंगे किसान, आयरन और कैल्शियम के साथ फोलिक एसिड का खजाना, हार्ट अटैक से देती है सुरक्षा

धौलाकुआं कृषि विज्ञान केंद्र में 'काशी लालिमा' की प्राकृतिक खेती का ट्रायल किया गया.पोषण से भरपूर इसका बीज जल्द उपलब्ध होगा. आशु वर्मा की रिपोर्ट

धौलाकुआं कृषि विज्ञान केंद्र में 'काशी लालिमा' की प्राकृतिक खेती का ट्रायल
धौलाकुआं कृषि विज्ञान केंद्र में 'काशी लालिमा' की प्राकृतिक खेती का ट्रायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:51 PM IST

6 Min Read
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सिरमौर: वाराणसी की काशी से निकली 'काशी लालिमा' अब हिमाचल प्रदेश में भी अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है. सामान्य हरी भिंडी से बिल्कुल अलग लाल-बैंगनी रंग की इस विशेष किस्म की धौलाकुआं स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के अनुसंधान फार्म में सफल खेती की गई है. स्थानीय परिस्थितियों में इसके अच्छे प्रदर्शन के बाद अब कृषि विज्ञान केंद्र इसे जिले के किसानों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है.

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में विकसित इस 'काशी लालिमा' भिंडी का बीज मंगवाकर हमने अपने अनुसंधान फार्म में इसकी खेती की. इसका उद्देश्य सिरमौर की स्थानीय परिस्थितियों में इस किस्म के प्रदर्शन को परखना और किसानों को इसकी खेती का व्यावहारिक अनुभव देना था. इस दौरान ये सामने आया कि भिंडी की ये किस्म हिमाचल की परिस्थितियों में आसानी से उगाई जा सकती है.

एंथोसायनिन के कारण लाल होता है इसका रंग (ETV Bharat)

हरी भिंडी से बिल्कुल अलग है रंग

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि 'काशी लालिमा की सबसे खास पहचान इसकी लाल-बैंगनी रंग की फलियां हैं. सामान्य हरी भिंडी के मुकाबले इसका रंग इसे अलग पहचान देता है. इसकी फलियां करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं. कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस किस्म में सामान्य हरी भिंडी की तुलना में एन्थोसाइनिन की मात्रा अधिक है. इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड भी पाए जाते हैं. यही वजह है कि यह किस्म अपने आकर्षक रंग के साथ-साथ पोषण की दृष्टि से भी चर्चा में है.'

लाल-बैंगनी रंग की होती है काशी लालिमा भिंडी
लाल-बैंगनी रंग की होती है काशी लालिमा भिंडी (ETV Bharat)

क्यों होता है लाल रंग

लाल भिंडी 'काशी लालिमा' में एंथोसायनिन पाया जाता है, जबकि हरे रंग की भिंडी में क्लोरोफिल मौजूद होता है. एंथोसायनिन लाल भिंडी का कारक होता है. एंथोसायनिन हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है. ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग करता है. काशी लालिमा में फोलिक एसिड पाया जाता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है. इस भिंडी का नियमित रूप से सेवन करने पर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है.

धौलाकुआं में सफल रहा फसल का प्रदर्शन

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने इस वर्ष अपने अनुसंधान फार्म में सीमित क्षेत्र में काशी लालिमा की खेती की. उनके अनुसार फसल का प्रदर्शन अच्छा रहा और इसकी पैदावार भी अच्छी रही. इसकी पहली तुड़ाई करीब 45 से 50 दिन में शुरू हो सकती है. ऐसे में भिंडी की खेती करने वाले किसानों के लिए यह पारंपरिक हरी भिंडी के साथ एक नया विकल्प बन सकती है.

येलो वेन मोजेक वायरस का प्रकोप कम

प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज मित्तल के अनुसार 'धौलाकुआं में काशी लालिमा की खेती के दौरान येलो वेन मोजेक वायरस का प्रकोप न के बराबर देखा गया. ये भिंडी की फसल में होने वाला प्रमुख रोग है. इस रोग के प्रति सहनशीलता भी काशी लालिमा की विशेषताओं में शामिल है. कृषि विज्ञान केंद्र में किए गए प्रदर्शन के दौरान किसानों को इस नई किस्म की फसल को करीब से देखने और इसकी खेती से जुड़े तौर-तरीकों को समझने का अवसर मिला.'

जल्द किसानों को मिलेगा बीज

कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य काशी लालिमा को केवल अनुसंधान फार्म तक सीमित रखना नहीं है. केंद्र की ओर से आने वाले समय में इच्छुक किसानों को इस किस्म का बीज उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है. बीज उपलब्ध करवाने के साथ किसानों को इसकी खेती से संबंधित आवश्यक तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसल का उचित प्रबंधन कर सकें. इससे सिरमौर के वो किसान जो भिंडी की खेती करते हैं, उन्हें पारंपरिक हरी भिंडी के अलावा एक अलग रंग और विशेषताओं वाली किस्म को आजमाने का अवसर मिल सकेगा.

येलो वेन मोजेक वायरस का प्रकोप कम
येलो वेन मोजेक वायरस का प्रकोप कम (ETV Bharat)

काशी से धौलाकुआं और अब किसानों के खेतों तक

वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की विकसित काशी लालिमा का धौलाकुआं के अनुसंधान फार्म तक पहुंचना कृषि अनुसंधान को स्थानीय स्तर पर किसानों से जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है. नई किस्म को पहले अनुसंधान फार्म में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप परखना और उसके बाद किसानों तक पहुंचाना कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका का हिस्सा है. धौलाकुआं में सफल प्रदर्शन के बाद अब इसका अगला कदम सिरमौर के किसानों तक बीज पहुंचाना होगा. लाल-बैंगनी रंग, पोषण संबंधी विशेषताओं, अच्छी पैदावार और येलो वेन मोजेक वायरस के कम प्रकोप के चलते काशी लालिमा आने वाले समय में सिरमौर के किसानों के लिए भिंडी की खेती का नया विकल्प बन सकती है. डॉ. मित्तल के अनुसार आने वाले समय में किसानों को काशी लालिमा का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इच्छुक किसान इसकी खेती कर सकें.

प्राकृतिक खेती से तैयार हुई 'काशी लालिमा'

खास बात यह है कि धौलाकुआं के अनुसंधान फार्म में काशी लालिमा का उत्पादन पूरी तरह से प्राकृतिक खेती के तहत किया गया है. बिना रासायनिक खेती पर निर्भर हुए प्राकृतिक खेती की पद्धति से तैयार की गई इस लाल-बैंगनी भिंडी का सफल उत्पादन अपने आप में महत्वपूर्ण है. इससे यह किस्म किसानों के लिए सिर्फ एक नया रंग और नया विकल्प ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक खेती के साथ नई सब्जी किस्मों को जोड़ने की संभावनाओं को भी सामने लाती है. सिरमौर में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए यह खास तौर पर उपयोगी विकल्प बन सकती है. धौलाकुआं में सफल प्रदर्शन के बाद अब नजर इस बात पर है कि प्राकृतिक खेती के तहत तैयार ‘काशी लालिमा’ जब किसानों के खेतों तक पहुंचेगी, तो उत्पादन और बाजार के लिहाज से कितनी संभावनाएं खोलती है.

धौलाकुआं कृषि विज्ञान केंद्र में 'काशी लालिमा' की प्राकृतिक खेती का ट्रायल
धौलाकुआं कृषि विज्ञान केंद्र में 'काशी लालिमा' की प्राकृतिक खेती का ट्रायल (ETV Bharat)

किसानों के लिए कितनी फायदेमंद होगी नई किस्म?

सिरमौर में सफल प्रदर्शन के बाद अब किसानों की नजर इस नई किस्म पर है. हालांकि बड़े स्तर पर इसकी खेती शुरू होने के बाद ही इसकी वास्तविक व्यावसायिक संभावनाओं का बेहतर आकलन किया जा सकेगा, लेकिन शुरुआती प्रदर्शन ने किसानों के लिए एक नए विकल्प की उम्मीद जरूर जगाई है. काशी की प्रयोगशाला और अनुसंधान से निकलकर धौलाकुआं के खेतों तक पहुंची लाल-बैंगनी भिंडी अब सिरमौर के किसानों के खेतों तक पहुंचने की तैयारी में है. अगर स्थानीय परिस्थितियों में इसका प्रदर्शन इसी तरह अच्छा रहा, तो आने वाले समय में 'काशी लालिमा' सिरमौर की भिंडी की खेती में एक अलग पहचान बना सकती है.

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