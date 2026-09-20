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हिमाचल के एंट्री गेट पर इंसान, बैरिकेड, गाड़ियों को रौंदता चला गया तेज रफ्तार टिप्पर, 1 की मौत और कई घायल

कालाअंब में तेज रफ्तार ट्राले ने कई लोगों और वाहनों को रौंदा. बैरियर तोड़कर हरियाणा भागे चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

सड़क पर ट्राले का आतंक
सड़क पर ट्राले का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:38 AM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में शनिवार रात तेज रफ्तार और बेकाबू ट्राले ने कई वाहनों और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है.

जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर का ट्राला त्रिलोकपुर की ओर से कालाअंब की तरफ आ रहा था. रुचिरा के पास ट्राले ने तीन लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया. इसके बाद कालाअंब सब्जी मंडी के समीप ट्राले ने एक मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया. हादसे में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्राला काफी तेज रफ्तार में था और रास्ते में जो भी सामने आया, उसे टक्कर मारता चला गया. हादसे के बाद चालक ट्राला लेकर हिमाचल-हरियाणा सीमा की ओर भागा और प्रवेश द्वार पर लगे बैरियर व बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हरियाणा में दाखिल हो गया. एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है. कुछ लोग घायल हुए है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.'

हादसे के बाद मची अफरा तफरी
हादसे के बाद मची अफरा तफरी (ETV Bharat)

हरियाणा पुलिस ने पकड़ा चालक

हरियाणा की सीमा में पहुंचने के बाद भी ट्राले की रफ्तार नहीं रुकी. जानकारी के मुताबिक, ट्राले ने एक ढाबे को भी अपनी चपेट में लिया. हालांकि, यहां मौजूद लोग बाल-बाल बच गए. इसके बाद असगरपुर क्षेत्र में भी कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना सामने आई है. घटना की सूचना मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने ट्राला चालक को पकड़ लिया. वहीं, कालाअंब पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. हिमाचल पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस की ओर से मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है. साथ ही हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है. हादसे में कुल कितने लोग घायल हुए और कितना नुकसान हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.

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