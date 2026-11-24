मां रेणुका से मिलकर लौटे भगवान परशुराम, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देव पालकी को कंधा देकर किया विदा
जय परशुराम और जय माता रेणुका के जयकारों से गूंज उठी रेणुका घाटी. राज्यपाल ने धार्मिक पर्यटन को रोजगार से जोड़ने पर दिया जोर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:03 PM IST
श्री रेणुका जी: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का समापन मंगलवार को मां-बेटे के पावन मिलन की परंपरा के साथ हुआ. मां रेणुका जी से मिलन के बाद भगवान परशुराम की देव पालकी को विदाई दी गई. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देव पालकी को अपने कंधे पर उठाकर रवाना किया. विदाई के इस भावुक दृश्य के बीच पूरी रेणुका घाटी जय परशुराम और जय माता रेणुका के जयकारों से गूंज उठी.
छह दिनों तक चले मेले के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं और देव आस्था से जुड़े लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. मां रेणुका जी से मिलन के बाद भगवान परशुराम की पालकी की विदाई मेले का प्रमुख धार्मिक आकर्षण रही. इससे पूर्व राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर उनके साथ लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं. इसके बाद राज्यपाल ने मेला मैदान में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया.
प्रदेशवासियों से पांच संकल्प लेने का आह्वान
रेणु मंच पर आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों से पांच संकल्प लेने का आह्वान किया. इनमें सांस्कृतिक विरासत एवं देव परंपराओं का संरक्षण, हिमाचल को नशामुक्त बनाने में योगदान, महिलाओं का सम्मान एवं सशक्तिकरण, स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है.
राज्यपाल ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन में श्री महाकाल लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी पहल भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी मेले जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन देश की सभ्यतागत पहचान को मजबूत करने, पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. माता रेणुका जी और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन को उन्होंने मातृत्व के स्नेह, त्याग, श्रद्धा और भारतीय पारिवारिक मूल्यों की अटूट शक्ति का प्रतीक बताया.
धार्मिक पर्यटन से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर
राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी जैसे पवित्र स्थलों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं इको-टूरिज्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाना चाहिए. बेहतर सड़क एवं परिवहन सुविधाओं, होम स्टे को बढ़ावा देने और स्थानीय हस्तशिल्प के प्रचार-प्रसार से युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से देश में आधुनिक विकास के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी नई पहचान मिल रही है. भारत की प्राचीन सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
देव परंपराओं और लोक संस्कृति का हो डिजिटल संरक्षण
हिमाचल की समृद्ध देव संस्कृति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं से प्राचीन देव परंपराओं, लोक कथाओं, लोक संगीत, मंदिरों और धार्मिक मेलों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक धरोहरों का डिजिटल संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रह सकें.
महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर
राज्यपाल ने सनातन संस्कृति में नारी शक्ति के सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति सम्मान केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए. प्रधानमंत्री के महिला नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप महिलाओं को शिक्षा, विज्ञान, उद्यमिता, राजनीति और लोक प्रशासन सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व के अधिक अवसर मिलने चाहिए.
उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' और स्वदेशी अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पारंपरिक मेले स्थानीय कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं. स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी बल मिलेगा.
नशे के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत
प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, अभिभावकों और युवाओं से नशे के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार के सपनों और भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने युवाओं को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों से जोड़ने पर भी बल दिया.
प्लास्टिक मुक्त मेले के प्रयासों की सराहना
राज्यपाल ने मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने और प्राकृतिक पत्तलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने रेणुका जी झील की पारिस्थितिक पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की.
विभागीय प्रदर्शनियों में उद्योग विभाग प्रथम, बागवानी द्वितीय
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों के परिणाम भी घोषित किए गए. इसमें उद्योग विभाग ने प्रथम, बागवानी विभाग ने द्वितीय और परिवहन विभाग ने तृतीय स्थान हासिल किया. तीनों विभागों ने अपनी-अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से विभागीय योजनाओं, गतिविधियों और कार्यों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया.
राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया. वहीं, मेले के दौरान आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जामना की टीम विजेता रही. राज्यपाल ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया.
स्थानीय कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बंगाल टाइगर को भी देखा
समारोह के दौरान श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया. उन्होंने स्थानीय कलाकारों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी. इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल एवं लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता को पारंपरिक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र और आसरा संस्था के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया.
राज्यपाल ने मेले के सफल आयोजन के लिए मेला समिति, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, श्री रेणुका जी विकास बोर्ड, कलाकारों, स्वयंसेवी संगठनों और आमजन को बधाई दी. समारोह के बाद राज्यपाल ने श्री रेणुका जी झील की परिक्रमा की और मिनी जू का भ्रमण कर वहां रखे गए बंगाल टाइगर को भी देखा.
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