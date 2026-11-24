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मां रेणुका से मिलकर लौटे भगवान परशुराम, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देव पालकी को कंधा देकर किया विदा

श्री रेणुका जी मेले का समापन ( ETV Bharat )

श्री रेणुका जी: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का समापन मंगलवार को मां-बेटे के पावन मिलन की परंपरा के साथ हुआ. मां रेणुका जी से मिलन के बाद भगवान परशुराम की देव पालकी को विदाई दी गई. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देव पालकी को अपने कंधे पर उठाकर रवाना किया. विदाई के इस भावुक दृश्य के बीच पूरी रेणुका घाटी जय परशुराम और जय माता रेणुका के जयकारों से गूंज उठी.

छह दिनों तक चले मेले के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं और देव आस्था से जुड़े लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. मां रेणुका जी से मिलन के बाद भगवान परशुराम की पालकी की विदाई मेले का प्रमुख धार्मिक आकर्षण रही. इससे पूर्व राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर उनके साथ लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं. इसके बाद राज्यपाल ने मेला मैदान में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया.

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने देव पालकी को कंधा देकर किया विदा (ETV Bharat) प्रदेशवासियों से पांच संकल्प लेने का आह्वान रेणु मंच पर आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों से पांच संकल्प लेने का आह्वान किया. इनमें सांस्कृतिक विरासत एवं देव परंपराओं का संरक्षण, हिमाचल को नशामुक्त बनाने में योगदान, महिलाओं का सम्मान एवं सशक्तिकरण, स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है. समापन कार्यक्रम में राज्यपाल को किया गया सम्मानित (ETV Bharat)



राज्यपाल ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन में श्री महाकाल लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी पहल भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी मेले जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन देश की सभ्यतागत पहचान को मजबूत करने, पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. माता रेणुका जी और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन को उन्होंने मातृत्व के स्नेह, त्याग, श्रद्धा और भारतीय पारिवारिक मूल्यों की अटूट शक्ति का प्रतीक बताया. अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का समापन कार्यक्रम (ETV Bharat) धार्मिक पर्यटन से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी जैसे पवित्र स्थलों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं इको-टूरिज्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाना चाहिए. बेहतर सड़क एवं परिवहन सुविधाओं, होम स्टे को बढ़ावा देने और स्थानीय हस्तशिल्प के प्रचार-प्रसार से युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते लोक कलाकार (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से देश में आधुनिक विकास के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी नई पहचान मिल रही है. भारत की प्राचीन सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. देव परंपराओं और लोक संस्कृति का हो डिजिटल संरक्षण हिमाचल की समृद्ध देव संस्कृति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं से प्राचीन देव परंपराओं, लोक कथाओं, लोक संगीत, मंदिरों और धार्मिक मेलों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक धरोहरों का डिजिटल संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रह सकें. पुस्तक का विमोचन करते हुए राज्यपाल (ETV Bharat) महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर राज्यपाल ने सनातन संस्कृति में नारी शक्ति के सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति सम्मान केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए. प्रधानमंत्री के महिला नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप महिलाओं को शिक्षा, विज्ञान, उद्यमिता, राजनीति और लोक प्रशासन सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व के अधिक अवसर मिलने चाहिए.