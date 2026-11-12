हिमाचल के सिरमौर ने देशभर में बढ़ाया मान, हाटी किसान संघ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
नई दिल्ली में 'प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड' से सम्मानित हुआ हाटी किसान समुदाय, पारंपरिक बीजों के संरक्षण को मिली बड़ी पहचान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 4:25 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. जिले के हाटी किसान संघ को भारत सरकार के पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) की ओर से प्रतिष्ठित 'प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड' से सम्मानित किया गया है. पारंपरिक कृषि विरासत, स्थानीय बीज किस्मों और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिले इस सम्मान से न केवल सिरमौर जिले, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ा है.
सामुदायिक प्रयास से मिली राष्ट्रीय पहचान
आज गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में हाटी किसान समुदाय को यह सम्मान प्रदान किया गया है. हाटी किसान संघ की इस उपलब्धि के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों के कई सालों के निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं. हाटी समुदाय लंबे समय से अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों, स्थानीय बीजों और विशिष्ट फसलों के संरक्षण में जुटा हुआ है. इसी सामुदायिक प्रयास को अब देशभर में राष्ट्रीय पहचान मिली है.
प्रदर्शनी में संघ को मिला विशेष स्टॉल
हाटी किसान संघ को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित किए जाने के संबंध में प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक निमंत्रण पत्र कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के माध्यम से जारी किया गया था. संघ के प्रतिनिधियों को 12 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित विशेष पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया था. समारोह के साथ आयोजित प्रदर्शनी में हाटी किसान संघ को विशेष स्टॉल भी आवंटित किया गया, जहां समुदाय की ओर से संरक्षित पारंपरिक बीज किस्मों, कृषि उत्पादों और उनसे संबंधित सामग्री का प्रदर्शन किया गया. प्राधिकरण के रजिस्ट्रार दिपाल रॉय चौधरी की ओर से प्राप्त संदेश के अनुसार, संघ के प्रतिनिधियों को प्रदर्शनी के लिए आवश्यक बीज एवं अन्य सामग्री साथ लाने के निर्देश भी दिए गए थे.
पीएम के प्रधान सचिव ने प्रदान किए पुरस्कार
पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने में किसानों और किसान समुदायों के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से आयोजित इस राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए. समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान एवं किसान समुदायों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत सरकार के अधिकारी, विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक, राज्य एवं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी और अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया.
देशभर के केवल 5 समुदायों को मिलता है ये सम्मान
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से प्रदान किए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए पूरे देश से केवल पांच किसान समुदायों का चयन किया जाता है. चयनित प्रत्येक समुदाय को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है. ऐसे में हाटी किसान संघ को यह सम्मान मिलना सिरमौर की पारंपरिक कृषि विरासत और किसानों के सामूहिक प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि है.
"यह पुरस्कार पिछले कई वर्षों से लगातार किए जा रहे प्रयासों का सुखद परिणाम है. इस कार्य में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों डॉ. देसराज चौधरी, डॉ. रविंद्र सिंह, डॉ. निमित्त और डॉ. सौरव शर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है." - डॉ. पंकज मित्तल, प्रभारी प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर
सौंठ के पंजीकरण से राष्ट्रीय सम्मान तक का सफर
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी प्रधान वैज्ञानिक एवं पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र, धौलाकुआं के सह-निदेशक डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि सौंठ का पंजीकरण प्रमाण पत्र अगस्त 2025 में ही प्राप्त हो गया था. इसके बाद अक्टूबर 2025 में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के जरिए इस राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए आवेदन किया गया. पुरस्कार के अंतिम चयन से पहले पिछले महीने नई दिल्ली से आई एक उच्चस्तरीय कमेटी ने जिला सिरमौर का दौरा किया. कमेटी ने राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पारंपरिक बीजों और कृषि विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया. इसके बाद ही हाटी किसान संघ को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया.
सौंठ को जीआई टैग दिलाने की तैयारी
प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि अब सौंठ को जीआई टैग दिलाने के साथ-साथ जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों के किसानों की ओर से संरक्षित की जा रही स्थानीय बीज एवं पौधा किस्मों को भारत सरकार के पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के जरिए व्यक्तिगत किसानों के नाम पर पंजीकृत करवाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से व्यक्तिगत किसानों को भी इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं. इसके तहत चयनित किसानों को 'प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवॉर्ड' के तहत डेढ़ लाख रुपए और 'प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकग्निशन अवार्ड' के तहत एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है.
"हाटी किसान संघ को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान सिरमौर की पारंपरिक कृषि विरासत, स्थानीय बीजों और पीढ़ियों से सहेजे जा रहे कृषि ज्ञान की अहमियत को देशभर में स्थापित करने वाला साबित होगा. साथ ही इससे जिले के अन्य किसानों को भी अपनी पारंपरिक फसलों, बीजों और पौधों की स्थानीय किस्मों के संरक्षण के लिए नई प्रेरणा मिलेगी." - डॉ. पंकज मित्तल, प्रभारी प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर