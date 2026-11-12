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हिमाचल के सिरमौर ने देशभर में बढ़ाया मान, हाटी किसान संघ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

हाटी किसान संघ को मिला राष्ट्रीय सम्मान ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. जिले के हाटी किसान संघ को भारत सरकार के पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) की ओर से प्रतिष्ठित 'प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड' से सम्मानित किया गया है. पारंपरिक कृषि विरासत, स्थानीय बीज किस्मों और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिले इस सम्मान से न केवल सिरमौर जिले, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ा है.

सामुदायिक प्रयास से मिली राष्ट्रीय पहचान