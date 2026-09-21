अदरक की फसल पर बड़ा संकट! फसल में दिख रहे रोग के लक्षण, क्या करें उपाय
सिरमौर में अदरक की 25-30% फसल फाइलोस्टिक्टा ब्लाइट रोग की चपेट में आ गई है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 12:59 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अदरक की फसल पर फाइलोस्टिक्टा ब्लाइट रोग का प्रकोप सामने आया है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 25 से 30 फीसदी फसल में रोग के लक्षण पाए गए हैं. लगातार बारिश और खेतों में बनी अधिक नमी को रोग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां माना जा रहा है. रोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर और कृषि विभाग की टीम विकास खंड संगड़ाह के काकोग गांव पहुचीं, जहां टीम ने अदरक के खेतों का निरीक्षण कर फसल की स्थिति देखी और किसानों को रोग की पहचान व प्रबंधन के बारे में आवश्यक जानकारी दी. बता दें कि सिरमौर हिमाचल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है.
कृषि विभाग के अनुसार सिरमौर जिले में करीब 1960 हेक्टेयर क्षेत्र में अदरक की खेती होती है. जिले में लगभग 15 हजार मीट्रिक टन अदरक का उत्पादन होता है. अदरक जिले की प्रमुख नकदी फसलों में शामिल है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती से जुड़े हैं.
जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. साहब सिंह ने बताया कि 'सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में अदरक की फसल में फाइलोस्टिक्टा ब्लाइट के लक्षण सामने आए हैं. प्रारंभिक तौर पर करीब 25 से 30 फीसदी फसल प्रभावित पाई गई है. लगातार बारिश और अधिक नमी रोग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही हैं. किसानों से अपील है कि फसल में रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर समय रहते कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करें.'
लगातार बारिश से बढ़ा रोग का खतरा
विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान मौसम रोग के विकास के लिए अनुकूल है. लगातार बारिश, खेतों में अधिक नमी और हवा के पर्याप्त आवागमन की कमी से रोग बढ़ सकता है. किसानों को खेतों में जलभराव न होने दें और पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है. एक ही फफूंदनाशक का लगातार इस्तेमाल न करें और अलग-अलग एफआरएसी समूहों के फफूंदनाशकों का उचित रोटेशन अपनाएं. किसानों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के अलग-अलग दवाओं को एक साथ मिलाने से भी बचने को कहा गया है.
पत्तियों पर भूरे धब्बों से होती है शुरुआत
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक मित्तल के अनुसार 'फाइलोस्टिक्टा ब्लाइट की शुरुआत अदरक की पत्तियों पर छोटे, गोल या अनियमित आकार के भूरे अथवा गहरे भूरे धब्बों से होती है. संक्रमण बढ़ने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं. ज्यादा संक्रमण होने पर पत्तियां सूखने लगती हैं, जिससे पौधे की वृद्धि और कंद के विकास पर असर पड़ सकता है.'
संक्रमित पत्तियों को खेत से हटाने की सलाह
कृषि विशेषज्ञों ने अत्यधिक संक्रमित पत्तियों को खेत से निकालकर उचित तरीके से नष्ट करने को कहा है. रोगग्रस्त अवशेषों को खेत में नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है. साथ ही किसानों को नाइट्रोजन उर्वरक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करने और मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने को कहा गया है. रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है. विशेषज्ञों के अनुसार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्ल्यूपी का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी तरह एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 18.2 प्रतिशत और डाइफेनोकोनाज़ोल 11.4 प्रतिशत एससी युक्त फफूंदनाशक का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है. दवाओं का प्रयोग हमेशा उत्पाद के लेबल पर दिए निर्देश, अनुशंसित मात्रा और प्रतीक्षा अवधि के अनुसार ही करने की सलाह दी गई है.
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