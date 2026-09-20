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घर में 36 घंटे तक कैद रहा तेंदुआ, फिर वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू

सिरमौर के एक घर में 36 घंटे तक बंद रहा तेंदुआ ( ETV Bharat )

वन विभाग की टीम के मुताबिक तेंदुआ कथित तौर पर घर में मौजूद एक कुत्ते का शिकार करने के लिए घुसा था. इसी दौरान तेंदुए और कुत्ते के बीच झड़प हुई. झड़प के बीच कमरे का दरवाजा बंद हो गया और तेंदुआ अंदर ही फंस गया. परिवार के सदस्यों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बिना जोखिम उठाए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और वन विभाग को सूचना दी. हालांकि इस दौरान कुत्ते की मौत हो गई.

सिरमौर: जिला सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र की भलाड़-भलौना पंचायत के चूईनाधार गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में जा घुसा. तेंदुए के कमरे में फंसने के बाद परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी. करीब 36 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. चूंकि तेंदुआ कमरे के अंदर बंद था, इसलिए उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ था. रेस्क्यू के लिए ट्रेंकुलाइजर और शार्प शूटर की जरूरत थी, जिन्हें बाहर से बुलाया गया. इसी प्रक्रिया के चलते तेंदुए को रेस्क्यू करने में करीब 36 घंटे का समय लगा.

"सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी. टीम ने लगातार मौके पर निगरानी रखी और जरूरी तैयारियां पूरी करने के बाद शनिवार देर शाम तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया." - सत्य प्रकाश शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, संगड़ाह

36 घंटे बाद तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू (ETV Bharat)

ऐसे किया तेंदुए को रेस्क्यू

सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए को पहले ट्रेंकुलाइज किया गया. इसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से कमरे से बाहर निकाला गया. किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर मौजूद लोगों को भी सुरक्षित दूरी पर रखा गया. रेस्क्यू के बाद तेंदुए को साथ लगते जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. इस पूरे ऑपरेशन में वन विभाग के शार्प शूटर मोहित, स्थानीय वेटरनरी डॉक्टर अक्षय और डॉ. संजय तथा वनकर्मी सतपाल, रविंद्र, मुकेश और ट्विंकल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

तेंदुए को सुरक्षित जंगल पहुंचाया

वन परिक्षेत्र अधिकारी संगड़ाह सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि करीब 36 घंटे तक घर के कमरे में तेंदुए के फंसे रहने के कारण आसपास के ग्रामीणों में भी चिंता बनी रही. हालांकि वन विभाग की टीम ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया और तेंदुए को सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिया. रेस्क्यू पूरा होने के बाद परिवार और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.