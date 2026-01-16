ETV Bharat / state

मौत खींच कर ले आई मायके! सिरमौर अग्निकांड में उजड़ गया दो बेटियों का परिवार, आग की लपटों ने छीन ली 6 जिंदगियां

हादसे के दौरान पड़ोस में रहने वाले विक्रम की मासी के बेटे जोगिंद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर इंद्रा देवी के दामाद लोकेंद्र की जान बचाई. जोगिंद्र ने बताया कि "रात अढ़ाई बजे आग लगी तो आवाज सुनकर वह तुरंत उठे और मौके पर पहुंचे. जब उनके पास एक तरफ से आग काबू नहीं हो पाई, तो वह दूसरी तरफ से आगे आए. तब उन्होंने मकान की खिड़की का सरिया निकालकर जीजा लोकेंद्र को बाहर निकाला. जब तक वह किसी दूसरे को निकालने की कोशिश करते, तब तक आग बुरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी थी. 4-5 मिनट और मिल जाते तो शायद वह अन्य सदस्यों को भी बचा पता. इसके बाद पानी से आग बुझाने की कोशिश की गई."

घटना के वक्त इंद्रा देवी घर के अंदर थीं. रसोई से उठते धुएं और आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया. घबराकर वे किसी तरह बाहर निकलीं और मदद की पुकार लगाई. यही पुकार उनकी जिंदगी बचा गई, लेकिन जिस मां ने खुद को बचा लिया, वही मां अपने सामने बेटियों, नातियों और रिश्तों को जलता हुआ देखती रह गई. भले आग से नहीं, मगर उस मंजर से उनकी आत्मा झुलस गई.

ग्राम पंचायत घंडूरी के उपप्रधान जगदीश कंवर ने बताया कि इंद्रा देवी का अविवाहित बेटा विक्रम सिंह (उम्र 26 साल) उस रात घर में मौजूद था. माघी पर्व पर आई दोनों बहनों, जीजाओं, भांजा और दोनों भांजियों को उसने खाना खिलाया. घर परिवार की खुशियों से भरा था. सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद विक्रम देर रात पास ही पड़ोस के घर में सोने चला गया. उधर विक्रम को क्या पता था कि यह उसकी अपनों के साथ आखिरी मुलाकात होगी. शोर सुनकर जब वह मौके पर आया तो अपनी आंखों के सामने अपनों को ही जिंदा जलते देखा. यह दृश्य उसके लिए न केवल खौफनाक था, बल्कि उस पर दुखों का पहाड़ भी तोड़ गया. सुबह जब आग की लपटें शांत हुईं, तो विक्रम के सामने उसका बचपन, उसका परिवार और उसकी पूरी दुनिया राख बन चुकी थी. जिस आंगन से उसने सालों पहले अपनी जिन बहनों को हंसते-हंसते विदा किया था, वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगी. साथ ही जो बच्चे उसे मामा-मामा कहकर पुकारते थे, वो भी अब हमेशा के लिए धरती मां की गोद में समा गए हैं.

दरअसल इस भयावह अग्निकांड में 70 वर्षीय इंद्रा देवी का पूरा परिवार खत्म हो गया. इस हादसे में मां और बेटा जिंदा बच गए, जिन्हें ये अग्निकांड पूरी जिंदगी भर का दर्द दे गया. मां और बेटे का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन यह हादसा इन दोनों को ऐसे जख्म दे गया, जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे. इस दर्दनाक हादसे ने जिला सिरमौर सहित पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत घंडूरी के गांव तलांगना में गुरुवार तड़के 3 बजे हुआ भीषण अग्निकांड हुआ. ये अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक मां और बेटे के जीवन में उतरी वह त्रासदी है, जिसने परिवार, रिश्ते और जीने की खुशियां, सब कुछ छीन लिया. जिस घर में कभी अपनों की चहल-पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा और काली दीवारों के साथ सिर्फ और सिर्फ राख बची है.

जोगिंद्र ने बताया कि "जब कुछ नहीं बना तो उन्होंने दाएं बाएं फोन किए, लेकिन इलाके में सिग्नल कम होने की वजह से फोन जल्दी से नहीं लगा. गांव के एक व्यक्ति से संपर्क हुआ और जब तक 7-8 लोग और आए, तब तक तो दूसरा घर भी आधा जल गया था. आग के बीच सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से इस हादसे में 4 मकान जल गए. इंद्रा देवी के घर आई दोनों बेटियां, एक दामाद और तीन बच्चों की हादसे में मौत हो गई. वहीं, एक दामाद झुलस गया है, जिसे उन्होंने बचाया. ये सभी माघी का पर्व मनाने यहां आए थे."

किस्मत का क्रूर मजाक, लोकेंद्र का कुछ नहीं बचा

आग और धुएं के बीच घुसकर जोगिंद्र ने लोकेंद्र को बाहर निकाला. लोकेंद्र और विक्रम दोनों जिंदा बच गए, लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक यह रहा कि लोकेंद्र की पत्नी और तीनों बच्चे आग में जिंदा जल गए. जो बच गए, वे भी सब कुछ खोकर बचे हैं.

जिंदा बचे, ताकि दर्द बयान कर सकें

आज इंद्रा देवी और उनका बेटा विक्रम जिंदा हैं, लेकिन उनके लिए जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी. जिस मां ने बच्चों को जन्म दिया, उसी ने उनकी राख देखी. जिस बेटे ने बहनों को हंसते हुए विदा किया, उसी ने उनकी चिताओं की आग देखी. वहीं, इस हादसे में विक्रम के जीजा लोकेंद्र भी बच गए, लेकिन इस हादसे में उसका भी पूरा घर संसार उजड़ गया है. तीनों बच्चों सहित पत्नी की मौत हो चुकी है. अब लोकेंद्र की जुबान पर बस यही शब्द है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया. मैं भी क्यों बच गया? तलांगना अग्निकांड ने सिर्फ घर नहीं जलाए, इसने एक मां की ममता और एक बेटे और एक पिता की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए खाक कर दिया.

जहां सड़क नहीं, वहां उम्मीद कैसे पहुंचे?

घंडूरी पंचायत के उपप्रधान जगदीश कंवर बताते हैं कि "तलांगना गांव सड़क से करीब 8 किलोमीटर दूर है. सड़क का हाल इतना बदतर है कि वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है. बस का ट्रायल सालों पहले हो चुका है, लेकिन आज भी पूरी सड़क कच्ची है. हादसे के बाद नाहन से फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जवाब मिला "इतनी दूर नहीं आ सकते". बता दें कि नाहन से ये इलाका करीब 100 किलोमीटर दूर है. हैरानी की बड़ी बात ये है कि पूरे रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में एक भी फायर स्टेशन नहीं है. अगर फायर स्टेशन होता तो शायद राहत एवं बचाव कार्यों में उतना वक्त नहीं लगता.

तलांगना गांव में सड़क की हालत (ETV Bharat)

हादसे के बाद मिट्टी, पानी और बेबसी

उपप्रधान जगदीश ने बताया, "ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी से आग बुझाने की कोशिश की. कई लोगों के हाथ जल गए. घंडूरी से रबर की पाइप खरीदकर लाई गई. गांव के एक व्यक्ति के स्टोरेज टैंक से करीब 800-900 मीटर दूर से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. चार मकान जल चुके थे और इंद्रा देवी का पूरा परिवार, तीन मासूम बच्चों सहित आग में समा चुका था. हालात ऐसे थे कि शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया."

तलांगना अग्निकांड के मृतक

नरेश कुमार (उम्र 50 साल) पुत्र दुर्गा राम, निवासी टपरोली, तहसील नौहराधार

तृप्ता देवी (उम्र 44 साल) पत्नी नरेश कुमार

कविता (उम्र 36 साल) पत्नी लोकेंद्र सिंह, निवासी कुमड़ा, तहसील नेरवा, जिला शिमला

कृतिका (उम्र 13 साल) नातिन

सारिका (उम्र 13 साल) नातिन

कार्तिक (उम्र 3 साल) नाती

तलांगना अग्निकांड के घायल

लोकेंद्र सिंह (उम्र 42 साल)

अंतिम विदाई: पत्नी और बेटी को दी मुखाग्नि, मासूमों को सौंपी मिट्टी की गोद

पंचायत घंडूरी के उपप्रधान जगदीश कंवर ने बताया, "जिला शिमला की नेरवा तहसील के गांव कुमड़ा में शुक्रवार को तलांगना अग्निकांड में काल का ग्रास बनी कविता (36) पत्नी लोकेंद्र सिंह, बड़ी बेटी कृतिका (13), छोटी बेटी सारिका (9) और सबसे छोटे बेटे कार्तिक (3) का अंतिम संस्कार कर दिया गया."

हादसे में झुलसे लोकेंद्र सिंह ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी कविता और बड़ी बेटी कृतिका को मुखाग्नि दी, जबकि छोटी बेटी सारिका और मासूम बेटे कार्तिक को दफनाया गया. इस दौरान श्मशान घाट से लेकर पूरे गांव तक मातम पसरा रहा और हर आंख नम थी. वहीं, इस हादसे में जान गंवाने वाले नरेश कुमार (50) और उनकी पत्नी तृप्ता देवी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव टपरोली, तहसील नौहराधार में किया गया. पति-पत्नी की एक साथ उठी अर्थी ने गांव को गहरे शोक में डुबो दिया.

क्या है पूरा मामला ?

माघी पर्व के अवसर पर इंद्रा देवी के घर तलांगना गांव में रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे. वीरवार तड़के करीब तीन बजे रसोई से जुड़े विस्फोट के बाद आग भड़क उठी. लकड़ी के मकान होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया. दूरदराज क्षेत्र होने, सड़क की बदहाल स्थिति और फायर ब्रिगेड के न पहुंच पाने के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मिट्टी, पानी और पाइप के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक इंद्रा देवी सहित चार मकान जलकर राख हो चुके थे और एक ही परिवार के 6 लोग, जिनमें तीन मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिंदा जल चुके थे. हादसे के बाद फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण रसोई से जुड़ा विस्फोट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.