दशकों का संघर्ष सफल: गिरिपार की 'हाटी सौंठ' को मिला राष्ट्रीय हक, कानूनी संरक्षण से खुले विकास के नए द्वार

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि, "इस पंजीकरण से ‘हाटी सौंठ’ को कानूनी सुरक्षा मिल गई है. अब किसान संघ को इस विशेष किस्म के उत्पादन, संरक्षण और विपणन का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा. इससे इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में बेहतर दाम मिलने का रास्ता खुलेगा."

यह ऐतिहासिक प्रमाण पत्र 'हाटी किसान संघ' गांव शारली (तहसील कमरऊ) के नाम जारी हुआ. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कुलपति डॉ. अशोक कुमार पांडा ने हाटी किसान संघ के अध्यक्ष कुंदन सिंह शास्त्री और सदस्य रामभज चौहान को यह प्रमाण पत्र सौंपा.

सिरमौर: पहाड़ की तपती धूप, ठंडी हवाओं और किसानों के पसीने से तैयार हुई गिरिपार की 'हाटी सौंठ' को आखिरकार राष्ट्रीय पहचान मिल गई है. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की इस पारंपरिक सौंठ को भारत सरकार के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किसान किस्म (फार्मर वैरायटी) के रूप में आधिकारिक पंजीकरण प्रदान किया है. 4 अगस्त 2025 से प्रभावी इस मान्यता ने गिरिपार के अदरक उत्पादकों की दशकों पुरानी मांग को कानूनी संरक्षण दे दिया है.

2 साल की वैज्ञानिक परीक्षा के बाद मिली मंजूरी

डॉ मित्तल ने बताया कि गिरिपार की सौंठ की गुणवत्ता सिद्ध करने के लिए इसके नमूने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान भेजे गए, जहां करीब दो वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षण चला. सकारात्मक रिपोर्ट 2025 की गजट अधिसूचना और 90 दिन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद यह ऐतिहासिक मान्यता मिली.

हाटी सौंठ को मिला राष्ट्रीय हक (Order Copy)

सड़न रोग से जंग, अब उम्मीद की वापसी

माशू, बेला बश्वा और मोहराड़ जैसे गांवों में ‘मोटा लोकल’ अदरक से सौंठ तैयार करना कठिन साधना है. सड़न रोग के प्रकोप से एक समय किसान हताश हो गए थे, लेकिन वैज्ञानिक सहयोग से रोग पर नियंत्रण पाया गया और अब किसान दोबारा इस लाभकारी फसल की ओर लौट रहे हैं. दिल्ली और जयपुर की मंडियों में गिरिपार की सौंठ 600 से 700 रुपए प्रति किलो तक बिक चुकी है.

अगला लक्ष्य GI टैगिंग

डॉ. पंकज मित्तल ने कहा कि, "यह केवल एक प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि गिरिपार के किसानों की लंबी तपस्या और वैज्ञानिक प्रयासों का प्रतिफल है. अब हमारा लक्ष्य जीआई टैगिंग सुनिश्चित करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सिरमौर की इस सौंठ को उसकी असली पहचान और उचित मूल्य मिल सके. 'हाटी किसान संघ' को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे ब्रांडिंग और उत्पादन को नई गति मिलेगी."

हाटी सौंठ (DIPR)

सम्मान से किसान गदगद

किसानों का कहना है कि, गिरिपार की 'हाटी सौंठ' को मिला यह राष्ट्रीय दर्जा केवल कानूनी सुरक्षा नहीं, बल्कि पहाड़ की मेहनत का सम्मान है. एक ऐसा सम्मान, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि को गर्व और लाभ दोनों का माध्यम बना सकता है.

सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के अदरक उत्पादक किसानों को मिला सम्मान (DIPR)

