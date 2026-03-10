ETV Bharat / state

कार से चिट्टे की तस्करी का पर्दाफाश, एक युवती और 2 बेटों के साथ हरियाणा की महिला गिरफ्तार

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर पुलिस की एसआईयू (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट) टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने एक महिला, उसके दो बेटों और एक युवती को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15.73 ग्राम चिट्टा/स्मैक और 10,450 रुपए नकद बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार एसआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गाड़ी नंबर एचपी-18सी-8477 में सवार कुछ लोग चिट्टा की सप्लाई लेकर कोटड़ी स्थित अपने किराये के मकान की ओर जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली.

तलाशी के दौरान पुलिस ने लतिका पत्नी विनोद कुमार निवासी दुर्गा कॉलोनी कालाअंब जिला अंबाला (हरियाणा), उसके दो बेटे राघवन कुमार उर्फ रोक्स और निखिल कुमार पुत्र विनोद कुमार के अलावा गलोग नगाली जिला सोलन की रहने वाली एक युवती (वर्तमान निवासी कोटड़ी, नाहन) को पकड़ा. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15.73 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद किया. इसके अलावा 10,450 रुपए कैश भी बरामद किए, जो प्रारंभिक जांच में मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित राशि प्रतीत हो रहे हैं.

पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि, "इस संबंध में पुलिस थाना नाहन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है."

