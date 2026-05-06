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हिमाचल की इस पंचायत में फिर से नहीं होंगे चुनाव, लगातार दूसरी बार बनी आम सहमति की मिसाल

सिरमौर जिले की ये पंचायत निर्विरोध चुनी गई है. यहां प्रधान और उपप्रधान सहित वार्ड सदस्य आपसी सहमति से चुने गए.

सिरमौर जिले की शीना पंचायत निर्विरोध चुनी गई
सिरमौर जिले की शीना पंचायत निर्विरोध चुनी गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसी बीच सिरमौर जिला की एक पंचायत ने फिर भाईचारे और आपसी सहमति की अनूठी मिसाल पेश की है. पच्छाद उपमंडल की शीना पंचायत में इस बार भी मतदान नहीं होगा. ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों का निर्विरोध चयन कर लिया है. खास बात यह है कि सिरमौर जिला में यह तीसरी पंचायत है, जहां आम सहमति से चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है.

दरअसल, शीना पंचायत वर्ष 2021 में डिलमन पंचायत से अलग होकर अस्तित्व में आई थी. पहली बार गठन के दौरान भी यहां आम सहमति से चुनाव हुए थे और अब दूसरी बार भी ग्रामीणों ने उसी परंपरा को कायम रखा है. इससे पहले जिले की दाड़ो देवरिया और टटियाना पंचायत भी निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं.

शीना पंचायत घर में आयोजित आम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. बैठक में पूर्व प्रधान सुशीता देवी, पूर्व बीडीसी सदस्य जगदीश चंद, पूर्व उपप्रधान सुभाष अत्री, पूर्व उपप्रधान कृष्ण शर्मा और पूर्व प्रधान उषा सूद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यशवंत सिंह ठाकुर को पंचायत प्रधान और देवराज कश्यप को उपप्रधान चुना.

हालांकि कई पंचायतों में निर्विरोध चुने जाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि पंचायती राज चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही सामने आ सकेगी. बहरहाल, शीना पंचायत के इस फैसले की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है और लोग इसे सामाजिक एकता और आपसी विश्वास की मिसाल बता रहे हैं.

शिक्षक से पंचायत प्रधान बने यशवंत सिंह ठाकुर

नव-निर्वाचित प्रधान यशवंत सिंह ठाकुर हाल ही में शिक्षा विभाग से सीएचटी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. वहीं, उपप्रधान चुने गए देवराज कश्यप पहले भी डिलमन पंचायत में उपप्रधान की जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

प्रधान बनने के बाद यशवंत सिंह ठाकुर ने कहा, 'पंचायत में पूरी प्रक्रिया गैर-राजनीतिक तरीके से पूरी की गई है और ग्रामीणों ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे वह पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाने का प्रयास करेंगे'.

ग्रामीणों के फैसले से बची चुनावी खींचतान
ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत चुनावों में कई बार आपसी मतभेद, गुटबाजी और पैसों का खेल देखने को मिलता है, जिससे गांव का माहौल प्रभावित होता है. ऐसे में आम सहमति से प्रतिनिधियों का चयन समाज के लिए सकारात्मक संदेश है. ग्रामीणों ने कहा कि यदि अन्य पंचायतें भी इसी तरह आपसी सहमति से चुनाव प्रक्रिया पूरी करें तो करोड़ों रुपये के चुनावी खर्च को बचाने के साथ-साथ गांवों में भाईचारा और आपसी मेलजोल भी मजबूत होगा.

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