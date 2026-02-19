ETV Bharat / state

रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ा भारी, सड़क हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हरियाणा बॉर्डर के पास पुलिस थाना कालाअंब के तहत आज दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां कालाअंब–त्रिलोकपुर संपर्क मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार द्वारा गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश इस हादसे की मुख्य वजह बनी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना दोपहर करीब 1:50 बजे हुई. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर तीन लोग सवार थे. इसी दौरान बाइक चला रहे शख्स ने आगे चल रहे वाहन को गलत साइड से ओवरटेक करने का प्रयास किया. जिससे अचानक संतुलन बिगड़ा और बाइक सामने आ रहे ट्रैक्टर के पिछले टायर से सीधे टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के पीछे बैठे जगरू और उनकी पत्नी लखपति ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.