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हिमाचल में बढ़ रही गुंडागर्दी! कहीं पुलिस जवान के साथ झपड़, कहीं HRTC ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट

हिमाचल के पांवटा साहिब और सोलन जिले में हुई मारपीट की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

Himachal Crime News
हिमाचल में मारपीट की घटनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:30 PM IST

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पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में पिछले दो दिन के अंदर हुई दो घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. एक मामले में जहां पुलिस जवान के साथ एक व्यक्ति द्वारा विवाद किया गया, जबकि दूसरी घटना में एक नाई ने 10 रुपए के विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया. जिससे चलते पांवटा साहिब के शांत माहौल में डर का माहौल फैल गया है.

पुलिस जवान के साथ मारपीट और गाली-गलौज

एसपी सिरमौर योगेश रॉयल्टा ने बताया कि पहली घटना नेशनल हाईवे-707 पर गोंदपुर के पास सामने आई. यहां पुलिस कर्मी द्वारा चेकिंग के लिए एक व्यक्ति को रोका गया, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस जवान के साथ गाली-गलौज करने लगा और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट और झड़प तक पहुंच गई. जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, वीडियो में आरोपी के साथ मौजूद दो अन्य युवकों की पहचान कर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया है.

"पुलिस जवान के साथ हुई मारपीट का मामला गंभीर है. पुलिस टीम पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है. कानून अपने तरीके से काम करेगा और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट जैसी घटनाओं को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी." - योगेश रॉयल्टा, एसपी सिरमौर

नाई ने ग्राहक पर किया कैंची से हमला

एसपी सिरमौर ने बताया कि दूसरी घटना पांवटा क्षेत्र से सामने आई है. यहां पर मात्र 10 रुपए के लिए शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला दो दिन पुराना है, जब एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर आया. जब भुगतान करने लगा तो उसमें 10 रुपए कम थे. जिसको लेकर ग्राहक और नाई के बीच विवाद हो गया. विवाद में नाई ने कथित रूप से ग्राहक के पेट पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे ग्राहक घायल हो गया. जिसके बाद उसे घायल हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने आपसी सुलह कर ली और कोई पुलिस केस दर्ज नहीं करवाया.

HRTC बस ड्राइवर-कंडक्टर के साथ मारपीट

वहीं, बीते दिनों सोलन से भी ऐसी ही गुंडागर्दी वाली वारदात सामने आई है. इन दिनों हिमाचल में रोजाना बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों की दबंगई देखने को मिल रही है. वहीं, इसका शिकार ज्यादातर पहाड़ों की लाइफलाइन कही जाने वाली एचआरटीसी बस के कर्मचारी हो रहे हैं. सोलन जिले के परवाणू बाईपास के पास कुछ पर्यटकों द्वारा रामपुर-अंबाला रूट पर चल रही एचआरटीसी बस के ड्राइवर-कंडक्टर के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय ने बताया कि जब बस परवाणू बाईपास से गुजर रही थी, तभी एक कार में सवार कुछ लोगों का बस स्टाफ के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और कार सवार युवकों ने एचआरटीसी बस के ड्राइवर-कंडक्टर के साथ मारपीट की. पुलिस ने मामले में संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं. वहीं, एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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