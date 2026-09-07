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दो दोस्तों के साथ चूड़धार की यात्रा पर निकली 27 साल की युवती की मौत, कैबिनेट मंत्री ने जताया शोक

मृतक युवती की तस्वीर ( ETV Bharat )

सिरमौर: चूड़धार यात्रा पर गई 27 वर्षीय युवती की यात्रा मार्ग पर मौत हो गई. हादसा मंडाहलाणी के पास हुआ. मृतका की पहचान प्रेशिता मेहता निवासी चायल डूबलू गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, प्रेशिता मेहता शनिवार सुबह अपने दो अन्य साथियों के साथ चूड़धार की ओर जा रही थीं. हादसे के बाद शव को परिजनों के सौंप दिया गया. साथ ही प्रशासन की तरफ 20 हजार की मदद भी परिवार को सौंपी गई. बताया जा है कि युवती चूड़धार ट्रैक पर दोस्तों के साथ निकली थी, लेकिन मंडाहलाणी से कुछ आगे पहुंचने पर अचानक उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वह पहाड़ी से नीचे जा गिरीं. हादसे के बाद युवती के दोस्तों का शोर सुनकर आस-पास के ढाबा संचालक मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे चौपाल-पुलबहाल सड़क तक लाने में कामयाब रहे, जहां से उसे चौपाल के सिविल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है. कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जताया शोक