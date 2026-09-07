दो दोस्तों के साथ चूड़धार की यात्रा पर निकली 27 साल की युवती की मौत, कैबिनेट मंत्री ने जताया शोक
चूड़धार मार्ग पर युवती की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 1:15 PM IST
सिरमौर: चूड़धार यात्रा पर गई 27 वर्षीय युवती की यात्रा मार्ग पर मौत हो गई. हादसा मंडाहलाणी के पास हुआ. मृतका की पहचान प्रेशिता मेहता निवासी चायल डूबलू गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, प्रेशिता मेहता शनिवार सुबह अपने दो अन्य साथियों के साथ चूड़धार की ओर जा रही थीं. हादसे के बाद शव को परिजनों के सौंप दिया गया. साथ ही प्रशासन की तरफ 20 हजार की मदद भी परिवार को सौंपी गई.
बताया जा है कि युवती चूड़धार ट्रैक पर दोस्तों के साथ निकली थी, लेकिन मंडाहलाणी से कुछ आगे पहुंचने पर अचानक उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वह पहाड़ी से नीचे जा गिरीं. हादसे के बाद युवती के दोस्तों का शोर सुनकर आस-पास के ढाबा संचालक मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे चौपाल-पुलबहाल सड़क तक लाने में कामयाब रहे, जहां से उसे चौपाल के सिविल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है.
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जताया शोक
घटना पर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह शोक जताते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में प्रेशिता का असमय निधन बेहद दुखद और हृदयविदारक है. शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं. ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दे और परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.
11 हजार फीट से अधिक हाइट
मनोरम दृश्य वाला चूड़धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है. समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 11,965 फीट है. चूड़धार अपने खूबसूरत ट्रेकिंग ट्रैक और भगवान शिव और शिरगुल महाराज के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. यह बाह्य हिमालय में शिवालिक रेंज का सर्वोच्च शिखर है.
यहां की चोटी से बर्फ से ढके हिमालय के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं. यह ट्रेक आस्था और अध्यात्म के साथ साथ साहसिक प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है. हर साल हजारों सैलानी इस चूड़धार पहुंचते हैं. गौरतलब है कि यहां 2 रास्तों से पहुंचा जा सकता है. पहला सिरमौर के नौहराधार से होकर और दूसरा शिमला के चौपाल से होकर करीब छह घंटे की चढ़ाई चढ़कर चूड़ेश्वर माहदेव तक पहुंचा जाता है. चूड़धार का ट्रैक काफी खतरनाक है और यहां कई लोगों की मौत रास्ता भटकने, पैर फिसलने, बर्फ के बीच फंसने के कारण हो चुकी है.
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