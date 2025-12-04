ETV Bharat / state

कौन हैं अनुपमा शर्मा? जिन्होंने कठिन रास्तों पर सीखा हुनर, कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में जीता फर्स्ट प्राइज

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में फोर व्हीलर राइडिंग में अनुपमा शर्मा ने जीता प्रथम पुरस्कार.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अनुपमा ने जीता फर्स्ट प्राइज
कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अनुपमा ने जीता फर्स्ट प्राइज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 3:46 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 4:17 PM IST

हमीरपुर: कुल्लू जिला में आयोजित हुए कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड सेकंड एडिशन मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में देशभर से डेढ़ सौ से अधिक बाइक राइडर और फोर व्हीलर राइडर्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया. इस प्रतियोगिता में 32 से अधिक कैटेगरी में विजेताओं को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया. वहीं, इन सब में से एक प्रतिभागी अनुपमा शर्मा पर सबकी निगाहें टिकी रही. फोर व्हीलर राइडर प्रतियोगिता के वूमेन कैटेगरी में सिरमौर की अनुपमा प्रथम रहीं.

बाइक चलाती हुईं अनुपमा शर्मा
बाइक चलाती हुईं अनुपमा शर्मा (ETV Bharat)

फोर व्हीलर राइडर प्रतियोगिता में अनुपमा शर्मा ने लिया भाग

मूल रूप से सिरमौर की रहने वाली अनुपमा शर्मा ने फोर व्हीलर राइडर प्रतियोगिता में भाग लिया. अनुपमा ने इस प्रतियोगिता के पहले ही दिन से बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने ड्राइविंग कौशल का शानदार परिचय दिया. अनुपमा की ड्राइविंग स्किल देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड के वूमेन कैटेगरी में विनर रहीं अनुपमा शर्मा

अनुपमा पेशे से एक शिक्षिका हैं. वह 11 वर्षीय बेटे की मां हैं और उनके पति भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं. परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया और आज उनकी मेहनत और लगन उन्हें नई पहचान दिला रही है.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अनुपमा ने जीता फर्स्ट प्राइज
कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अनुपमा ने जीता फर्स्ट प्राइज (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से अनुपमा शर्मा ने साझा की अपनी कहानी

कन्या स्कूल हमीरपुर की शिक्षिका अनुपमा शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने जीवन के प्रेरक सफर को साझा किया. अनुपमा शर्मा ने बताया, 'बहुत कम उम्र में मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था. जब मैं आठवीं या नवीं कक्षा में पढ़ती थी, उसी समय से ड्राइविंग सीखना शुरू कर दिया था. उस दौर में आज जैसी आधुनिक गाड़ियां नहीं होती थीं और सुविधाएं भी सीमित थीं'.

काफी कम उम्र में ही अनुपमा ने गाड़ी चलाना सीखा
काफी कम उम्र में ही अनुपमा ने गाड़ी चलाना सीखा (ETV Bharat)

अनुपमा ने बताया कि पहली बार उन्होंने रेत और बजरी से भरे ट्रॉले के ऊपर गाड़ी चलाना सीखा. ड्राइविंग के शुरुआती गुर उन्हें उनके भाई ने सिखाए. सिरमौर की सड़कें और रास्ते काफी कठिन थे. ऐसे हालात में वाहन चलाना सीखना उनके लिए चुनौती भी था और सीखने का बेहतर अवसर भी. कठिन पहाड़ी रास्तों पर लगातार अभ्यास करते हुए उन्होंने कार, बाइक और अन्य वाहनों को चलाने में महारत हासिल कर ली.

हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ पार की हर चुनौती

अनुपमा शर्मा ने बताती हैं कि शिक्षक बनने के बाद उन्हें कई अलग-अलग क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला. कई स्थानों पर सड़कों की हालत खराब थी, लेकिन वह हर दिन हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उन्हीं रास्तों से होकर स्कूल पहुंचती थीं. यह अनुभव न सिर्फ उनके कौशल को मजबूत करता गया, बल्कि उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस भी देता रहा. इन्हीं वर्षों के अनुभव ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड एडिशन 2 में भाग लिया.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड के वूमेन कैटेगरी में विनर रहीं अनुपमा शर्मा
कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड के वूमेन कैटेगरी में विनर रहीं अनुपमा शर्मा (ETV Bharat)

हिमालय एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष एवं कुल्लू फेस्टिवल का स्पीड के आयोजक सुरेश राणा ने कहा, 'तीन दिवसीय कुल्लू फेस्टिवल का स्पीड मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की गई. इस तीन दिवसीय कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड सेकंड एडिशन में देशभर से डेढ़ सौ से अधिक प्रतिभागियों ने फोर व्हीलर और टू व्हीलर की 32 कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है'.

दीपक प्रजापति रहे ओवरऑल विजेता

उन्होंने बताया, 'चंडीगढ़ के दीपक प्रजापति ने फोर व्हीलर कैटेगरी में ओवरऑल विजेता रहे हैं. जबकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से हैप्पी वर्मा बाइक रेस कैटेगरी में ओवरऑल विजेता बने हैं. इसके अलावा 32 अन्य कैटेगरी में भी प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले राइडर को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड
कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड सेकंड एडिशन युवाओं में नशे से दूर रहने के लिए मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है. ऐसे में लोगों ने इस मोटर स्पोर्ट्स इवेंट को काफी सराहा है. आने वाले समय में भी और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा. ताकि मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिमाचल के युवा देशभर में अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड
कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड (ETV Bharat)

वहीं, फोर व्हीलर कैटेगरी में ओवरऑल विजेता दीपक प्रजापति ने कहा, 'कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में उन्होंने पहली बार भाग लिया. फोर व्हीलर कैटेगरी में वह ओवरऑल विजेता बने. मैंने फ्लोरिश RZR 1000 xp से ड्राइविंग की है. मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में c11 कैटेगरी में नॉन रिस्ट्रिक्टेड जिसमें जितनी भी मोडिफिकेशन की जा सकती है'.

कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में इन्हें मिला सम्मान

वहीं, चंडीगढ़ के दीपक प्रजापति कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड सेकंड एडिशन में फोर व्हीलर कैटेगरी में ओवरऑल विजेता बने. जबकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से हैप्पी वर्मा बाइक कैटेगरी में ओवरऑल विजेता बने. वहीं, वूमेन कैटेगरी में सिरमौर की अनुपम शर्मा प्रथम रहीं और कल्लू की तनवी गुप्ता सेकंड रही. कुल्लू फेस्टिवल का स्पीड सेकंड एडिशन में 32 कैटेगरी में विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया.

संपादक की पसंद

