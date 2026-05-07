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खरीफ सीजन की तैयारी में जुट जाएं किसान, कब करें धान और मक्का की बिजाई

खरीफ सीजन की तैयारी में जुट जाएं किसान ( ETV Bharat )

सिरमौर: खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों के लिए सतर्क रहने का समय शुरू हो गया है. मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, बढ़ते तापमान और फसलों में रोग-कीट के बढ़ते खतरे को देखते हुए चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने मई 2026 के प्रथम पखवाड़े के लिए मौसम पूर्वानुमान संबंधित विस्तृत कृषि एडवाइजरी जारी की है. विश्वविद्यालय ने किसानों से समय पर फसलों का प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीके से बिजाई और रोग नियंत्रण उपाय अपनाने की अपील की है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने कहा कि जिला सिरमौर के किसान भी इस मौसम आधारित एडवाइजरी का लाभ उठाकर अपनी फसलों की बेहतर तैयारी कर सकते हैं. उन्होंने किसानों से समय पर बीज उपचार, संतुलित खाद प्रबंधन और दवाइयों का सही प्रयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मई का पहला पखवाड़ा धान, मक्का और सब्जी फसलों की तैयारी के लिए बेहद अहम माना जाता है, इसलिए किसान वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही खेती कार्य करें. सब्जियों में निराई-गुड़ाई, खाद और सिंचाई पर दें ध्यान (ETV Bharat) धान की खेती के लिए ये सलाह एडवाइजरी के मुताबिक धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है. पौध रोपण से करीब चार सप्ताह पहले नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए. लंबी, बौनी और बासमती किस्मों की नर्सरी 15 मई से 7 जून तक लगाने की सलाह दी गई है. बीज बोने से पहले बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना जरूरी बताया गया है. रोपाई विधि के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है. किसानों को आरपी-2421, सुकरा धान-1, एचपीआर-1068, कस्तूरी बासमती, एचपीआर-2612 (पालम बासमती-1) और एचपीआर-2143 जैसी उन्नत किस्में अपनाने की सलाह दी गई है. मक्का की बिजाई में रखें दूरी का विशेष ध्यान मक्का की बिजाई निचले क्षेत्रों में 15 मई से जून के पहले सप्ताह और मध्य एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 मई से 15 जून तक करने को कहा गया है. बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर अथवा 800 ग्राम प्रति कनाल रखने की सलाह दी गई है. लाइन में बिजाई कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें. बीज की गहराई 3.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. मक्का को चारा के लिए भी उगाया जा सकता है, क्योंकि इससे अधिक उपज और अच्छी किस्म का चारा प्राप्त होता है. मक्का साइलेज बनाने के लिए भी बहुत ही उत्तम फसल है. सिंचाई वाले क्षेत्रों में मानसून से पहले मई-जून में बिजाई कर चारे की फसल ली जा सकती है, ताकि गर्मियों में हरा चारा उपलब्ध हो सके. वहीं चारे के लिए अफ्रीकन टॉल किस्म को बेहतर बताते हुए 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने को कहा गया है. सब्जियों में निराई-गुड़ाई, खाद और सिंचाई पर दें ध्यान (ETV Bharat) सब्जियों में निराई-गुड़ाई, खाद और सिंचाई पर दें ध्यान एडवाइजरी के मुताबिक प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जहां टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च व कद्दू वर्गीय फसलों की बिजाई या रोपाई फरवरी के दूसरे या मार्च के प्रथम पखवाड़े में की गई हो, वहां इन सब्जियों में निराई-गुड़ाई करें और 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर डालें. साथ ही 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई जारी रखने को कहा गया है. मध्यवर्ती क्षेत्रों में सब्जियों की बिजाई और रोपाई का सही समय