खरीफ सीजन की तैयारी में जुट जाएं किसान, कब करें धान और मक्का की बिजाई
मई में धान, मक्का और सब्जियों की बिजाई के लिए वैज्ञानिक सलाह. जानें उन्नत किस्में और रोपाई का सही समय
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 1:46 PM IST
सिरमौर: खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों के लिए सतर्क रहने का समय शुरू हो गया है. मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, बढ़ते तापमान और फसलों में रोग-कीट के बढ़ते खतरे को देखते हुए चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने मई 2026 के प्रथम पखवाड़े के लिए मौसम पूर्वानुमान संबंधित विस्तृत कृषि एडवाइजरी जारी की है. विश्वविद्यालय ने किसानों से समय पर फसलों का प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीके से बिजाई और रोग नियंत्रण उपाय अपनाने की अपील की है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने कहा कि जिला सिरमौर के किसान भी इस मौसम आधारित एडवाइजरी का लाभ उठाकर अपनी फसलों की बेहतर तैयारी कर सकते हैं. उन्होंने किसानों से समय पर बीज उपचार, संतुलित खाद प्रबंधन और दवाइयों का सही प्रयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मई का पहला पखवाड़ा धान, मक्का और सब्जी फसलों की तैयारी के लिए बेहद अहम माना जाता है, इसलिए किसान वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही खेती कार्य करें.
धान की खेती के लिए ये सलाह
एडवाइजरी के मुताबिक धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है. पौध रोपण से करीब चार सप्ताह पहले नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए. लंबी, बौनी और बासमती किस्मों की नर्सरी 15 मई से 7 जून तक लगाने की सलाह दी गई है. बीज बोने से पहले बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना जरूरी बताया गया है. रोपाई विधि के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है. किसानों को आरपी-2421, सुकरा धान-1, एचपीआर-1068, कस्तूरी बासमती, एचपीआर-2612 (पालम बासमती-1) और एचपीआर-2143 जैसी उन्नत किस्में अपनाने की सलाह दी गई है.
मक्का की बिजाई में रखें दूरी का विशेष ध्यान
मक्का की बिजाई निचले क्षेत्रों में 15 मई से जून के पहले सप्ताह और मध्य एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 मई से 15 जून तक करने को कहा गया है. बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर अथवा 800 ग्राम प्रति कनाल रखने की सलाह दी गई है. लाइन में बिजाई कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें. बीज की गहराई 3.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. मक्का को चारा के लिए भी उगाया जा सकता है, क्योंकि इससे अधिक उपज और अच्छी किस्म का चारा प्राप्त होता है. मक्का साइलेज बनाने के लिए भी बहुत ही उत्तम फसल है. सिंचाई वाले क्षेत्रों में मानसून से पहले मई-जून में बिजाई कर चारे की फसल ली जा सकती है, ताकि गर्मियों में हरा चारा उपलब्ध हो सके. वहीं चारे के लिए अफ्रीकन टॉल किस्म को बेहतर बताते हुए 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने को कहा गया है.
सब्जियों में निराई-गुड़ाई, खाद और सिंचाई पर दें ध्यान
एडवाइजरी के मुताबिक प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जहां टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च व कद्दू वर्गीय फसलों की बिजाई या रोपाई फरवरी के दूसरे या मार्च के प्रथम पखवाड़े में की गई हो, वहां इन सब्जियों में निराई-गुड़ाई करें और 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर डालें. साथ ही 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई जारी रखने को कहा गया है.
मध्यवर्ती क्षेत्रों में सब्जियों की बिजाई और रोपाई का सही समय
मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूलगोभी की अगेती किस्मों की पनीरी तैयार करने का यह उपयुक्त समय बताया गया है. जिन क्षेत्रों में अभी तक टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, लाल मिर्च की रोपाई तथा भिंडी, फ्रासबीन एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, करेला, घीया, तोरी, कद्दू और चप्पनकद्दू की बिजाई या रोपाई नहीं हुई है, वहां किसान इन फसलों की बिजाई अथवा रोपाई कर सकते हैं.
खाद प्रबंधन और फसलों की दूरी को लेकर सलाह
रोपाई के समय टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च एवं लाल मिर्च की फसल में 250 क्विंटल गोबर की गली-सड़ी खाद, 235 किलोग्राम इफको 12:32:16 और 29 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हैक्टेयर खेत में डालने की सलाह दी गई है. भिंडी की बिजाई पंक्तियों में 45-60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10-15 सेंटीमीटर दूरी पर की जा सकती है. वहीं फ्रासबीन की उन्नत किस्में कंटेंडर, पालम मृदुला, फाल्गुनी और अर्का कोमल की बिजाई भी इसी दूरी पर करने की सलाह दी गई है. कद्दू वर्गीय सब्जियों में 100 क्विंटल गोबर की खाद, 150 किलोग्राम इफको 12:32:16 और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हैक्टेयर खेत में मिलाने को कहा गया है.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सब्जियों की देखभाल और जिमीकंद की रोपाई की सलाह
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खेतों में लगी फूलगोभी, बंदगोभी, ब्रोकली, गाजर, मूली, शलजम, लैट्यूस, पालक और मटर जैसी सब्जियों में निराई-गुड़ाई करने की सलाह दी गई है. मटर को छोड़कर अन्य फसलों में गुड़ाई के समय 40 से 50 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति हैक्टेयर खेतों में डालने को कहा गया है. वहीं असिंचित क्षेत्रों में जिमीकंद की गजेंद्रा और पालम जिमीकंद-1 किस्म के 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा उपचारित कंदों की रोपाई मेड़ों पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर करने की सलाह दी गई है. खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्च का प्रयोग करने को भी कहा गया है.
पौधों में कमरतोड़ रोग से बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय
कृषि विशेषज्ञों ने टमाटर, बैंगन, लाल मिर्च और शिमला मिर्च की पौध तैयार करते समय कमरतोड़ रोग से विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है. इस रोग के कारण बीज से पौध निकलते ही मुरझाने लगती है. बचाव के लिए क्यारियों को बिजाई से 15-20 दिन पहले 5 से 10 लीटर फार्मेलीन को 100 लीटर पानी में मिलाकर शोधित करें. यदि फार्मेलीन से शोधित न कर पाएं तो बीज अंकुरण के बाद रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 ग्राम मैनकोजेब (इंडोफिल एम-45) और 5 ग्राम कार्बेन्डाजिम (बाविस्टिन) को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौध की सिंचाई करें.
कीट और झुलसा रोग नियंत्रण के लिए करें यह काम
कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल बीटल अथवा रेड पंपकिन बीटल के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ईसी की 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी गई है. कटुआ कीट (कट बर्म) से बचाव के लिए खेतों में कच्ची गोबर खाद का प्रयोग न करने को कहा गया है. समस्या होने पर क्लोरपाइरीफास 20 ईसी की 2 लीटर मात्रा को 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर एक हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई से पहले खेत में मिलाने की सलाह दी गई है. अरबी की फसल में झुलसा रोग नियंत्रण के लिए मेटलाक्सील + मैन्कोजेब 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करने को कहा गया है.
अधिक जानकारी के लिए करें संपर्क
डॉ. पंकज मित्तल ने किसानों से अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कृषि तकनीकी सूचना केंद्र (एटिक) पालमपुर के दूरभाष नंबर 01894-230395 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
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